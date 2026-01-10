Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados".

El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.