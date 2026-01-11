Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Detenido el jefe de gabinete de Netanyahu acusado de obstruir una investigación

La Policía israelí detuvo este domingo a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de haber obstruido una investigación sobre una presunta filtración de información clasificada al periódico alemán Bild.

Este cuerpo de seguridad informó en un comunicado de la detención de "un alto cargo de la oficina del primer ministro" para ser interrogado "bajo sospecha de obstrucción a la investigación" y medios israelíes concretaron que el arrestado es Baverman, recientemente nombrado próximo embajador de Israel en Reino Unido.

Según dichos medios, su detención se produce después de que el exasesor de Netanyahu Eli Feldstein afirmara que Baverman le aseguró que podría anular una investigación -que él conocía desde hacía meses aunque aún no había salido a la luz- sobre la filtración al periódico alemán.