Indonesia prohíbe la navegación turística nocturna tras la tragedia de la familia valenciana

Las consecuencias del naufragio del Putri Sakinah, el barco que llevaba a la familia valenciana donde ha sobrevivido la madre, Andrea Ortuño, junto a una de sus hijas, pero que ha perdido a otros tres hijos y a su marido, Fernando Martín Carreras, todavía sacude Indonesia. La autoridad portuaria de Labuan Bajo ha prohibido de manera indefinida la navegación turística nocturna tras la desgracia ocurrida el 26 de diciembre, cuando la familia realizaba un recorrido habitual para el turismo y se vio sorprendido por un temporal que terminó por hundir el barco. Solo la madre y una hija sobrevivieron al encontrarse en la cubierta durante el momento del naufragio. En ese momento, más de 180 barcazas tradicionales, conocidas como 'pinisi', navegaban en aguas indonesias.

Así, la contestación social por parte de los promotores locales de estos recorridos marítimos ha sido contundente, mostrando el rechazo a esta imposición que imposibilita el desarrollo de su trabajo, basado en la economía del turismo en la zona. La navegación estaba prohibida, en un primer momento, para no interrumpir el trabajo de las lanchas, barcos y submarinistas que han formado parte de la operación de búsqueda de los tres menores y el padre fallecidos durante el siniestro. Todos los cuerpos fueron recuperados a excepción de Quique, el hijo menor, que no ha podido ser rescatado.

La restricción de la autoridad portuaria llega un día después de que haya terminado el operativo de búsqueda, previsto hasta el 13 de enero. Finalmente, se dio por concluido el día 9 de enero y enlaza con la prohibición expresa de surcar las aguas del Parque Nacional desde el atardecer hasta el amanecer. Una orden que ha reabierto el debate sobre el control real que existe en estas rutas, operadas habitualmente por marinos locales, así como la comunicación previa de los riesgos que se asumen y la eficacia de los protocolos de seguridad en una de las zonas má visitadas del Parque Nacional de Komodo, referente turístico en Indonesia.

No es la única novedad, ya que la autoridad portuaria indonesia también ha rescatado un listado de diez áreas consideradas de alto riesgo para embarcaciones turísticas que se publicó originalmente en 2023. Entre ellas se encuentra el Estrecho de Padar, donde naufragó el Putri Sakinah. Tal como informa el medio local HeyBali, son zonas caracterizadas por fuertes corrientes, oleaje elevado, remolinos repentinos, vientos intensos y cambios bruscos de las condiciones meteorológicas.

El Estrecho de Padar

Una lista conocida, ahora revalorizada

El responsable del puerto, Stephanus Risdiyanto, jefe de KSOP Clase III Labuan Bajo, confirmó que las ubicaciones han sido designadas oficialmente como peligrosas desde hace tres años, "pero estamos informando nuevamente [a los operadores] ahora", declaró el viernes 9 de enero de 2026. La lista se proporcionó a los capitanes de los buques como condición para reanudar las operaciones y recorridos insulares.

La reactivación pública de la lista supone un paso hacia una mayor transparencia, pero también plantea interrogantes incómodos, principalmente porque esta información era conocida desde hace tres años y, de haberse cumplido, tal vez hubiera podido evitarse la tragedia de la familia valenciana. Además, la otra cuestión es cómo conjugar estas restricciones con el auge imparable del turismo en Komodo.

Rueda de prensa del equipo NTT Basarnas con periodistas, 6 de enero de 2026 (Hey Bali)

De hecho, tal como ha informado Levante-EMV, la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental acusó formalmente el jueves de "negligencia con resultado de muerte" al capitán del barco, identificado solo por la inicial de su nombre, L., y al jefe de la sala de máquinas, M., del KM Putri Sakinah, los dos únicos investigados en este momento por el hundimiento del barco, una embarcación del goleta de dos pisos típica de Indonesia- que naufragó tras el embate de tres olas de 2,5 metros cada una sobre las 20.30 horas del 26 de diciembre pasado, cuando navegaba en una travesía nocturna cerca de la isla de Padar, con los seis miembros de la familia valenciana a bordo, además de cuatro tripulantes y un guía, todos ellos indonesios.

Las diez vías marítimas restringidas

Tal como se recoge de la información facilitada por la autoridad portuaria indonesia, los diez puntos negros por donde ha de evitarse navegar responden a motivos concretos derivados de la geografía y mareas de cada zona.

Perairan Pulau Kelor (Aguas de la isla Kelor): fuertes corrientes de marea. Perairan Batu Tiga (Aguas de Batu Tiga): fuertes corrientes de marea, remolinos. Selat Molo (Estrecho de Molo): Fuertes corrientes, remolinos. Estrecho de Padar: Fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes y remolinos. (Lugar del hundimiento del Putri Sakinah) . Perairan Loh Kima (Aguas de Loh Kima): Corrientes convergentes, vientos fuertes, arrecifes de coral emergentes. Perairan Pulau Luwu (Aguas de la isla Luwu): fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes. Perairan Pulau Kerangga (Aguas de la isla Kerangga): fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes. Perairan Pulau Mauwang (Aguas de la isla de Mauwang): fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes. Perairan Pulau Tatawa (Aguas de la isla Tatawa): fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes. Perairan Pulau Siaba Kecil (Aguas de la pequeña isla de Siaba): fuertes corrientes, olas altas, vientos fuertes.

Equilibrio entre turismo y riesgo

Para viajeros y operadores en la región de Komodo, esta lista es una referencia crucial aunque obligue a restringir el paso por zonas de máxima belleza del parque por el desafío a la nevegación que supone acercarse, lo que exige capitanes experimentados y exigentes, embarcaciones robustas y un estricto cumplimiento de las recomendaciones meteorológicas y de ruta.

Las nuevas regulaciones impuestas, tanto la restricción nocturna como el compromiso de evitar los puntos negros, suponen un paso adelante en la respuesta institucional ante un desastre como el sucedido el día 26 de diciembre a la familia Martín-Ortuño. Sin embargo, también plantean un dilema central para Labuan Bajo: cómo equilibrar una economía turística próspera con la aplicación rigurosa y proactiva de las medidas de seguridad que, evidentemente, llevan años vigentes. Los riesgos identificados son ahora de dominio público; el compromiso de mitigarlos, especialmente después del atardecer, se convierte en la siguiente prueba crucial.

Javier Martínez, padre de Quique y Lía: "Mi corazón está roto"

Javier Martínez, padre de Lía y Quique, dos de los menores fallecidos en el naufragio del KM Putri Sakinah, ha expresado su devastación en una entrevista concedida a Radio Republik Indonesia Labuan Bajo tras la finalización del dispositivo de búsqueda del pequeño, cuyo cuerpo no ha podido ser localizado. "Es muy fuerte lo que estamos viviendo", afirmó, al tiempo que quiso agradecer de forma expresa el amplio operativo desplegado en la zona. Martínez destacó el esfuerzo “increíble” de todos los equipos implicados, desde las fuerzas del Estado hasta los servicios de rescate y voluntarios por haber compuesto un dispositivo de búsqueda "sin precedentes".

Martínez reconoció que el dolor "es insoportable" ante la certeza de que su hijo permanece en el mar. “Mi corazón y mi cabeza están rotos”, confesó, describiendo un estado de angustia absoluta. “Mi cabeza está con mi hijo y ahora mismo no veo ningún futuro, no lo encuentro, necesito a mi hijo”, añadió, visiblemente abatido en un vídeo hecho público por la emisora, grabado en lo que parece el hall de un hotel y a preguntas de una periodista de esta cadena.

Mientras, su expareja y madre que ha sobrevivido con una de sus hijas, Andrea Ortuño, hija del propietario del reconocido restaurante El Coso, ya se encuentra en España, tal como informó este diario el sábado, aunque no ha realizado declaraciones públicas ante el difícil momento que atraviesa la familia.