Fariba Ehsan, activista iraní en España: "Trump debe cerrar la boca, aumenta la represión"

Centenares de manifestantes y decenas de agentes de las fuerzas de seguridad han muerto en las protestas que incendian Irán desde el pasado 28 de diciembre y que se han intensificado en los últimos días, según Derechos Humanos Irán, una ONG de iraníes en el exilio afincada en Noruega.

"Están ejecutando a los detenidos", clama en conversación con EL PERIÓDICO Fariba Ehsan, activista iraní afincada en España desde 1995 y fundadora de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos. Ehsan, de 59 años, nacida en una ciudad del sur de Irán que prefiere no especificar, atiende por teléfono a este diario y se muestra muy preocupada por el destino de los miles de detenidos por el régimen de los ayatolás. Critica a Donald Trump por echar más leña al fuego con sus declaraciones sobre que podría atacar Irán, porque son usadas por el régimen para aumentar la represión.

¿Les llega algo de información?

El régimen ha cortado el teléfono e internet. El pasado jueves por la tarde estaba hablando con mi sobrina en Irán, que venía de una manifestación y me contaban el brutal despliegue de fuerzas, y de pronto se cortó la comunicación. Pero me llega a través de conocidos, gente que sabe de informática, y que pueden conectarse con Starlink [el internet vía satélite de la empresa de Elon Musk].

Hemos visto imágenes muy duras de decenas de bolsas de cadáveres en Teherán...

Todos intuimos lo que está ocurriendo, porque conocemos a este Gobierno dictatorial y los métodos que utilizan para crear terror entre la gente. Creemos que esas imágenes las ha publicado el Gobierno para aterrorizar a la población. Si no, no podría haber alguien grabando sin más. Luego las mandan a los medios en farsí fuera de Irán. Se trata de generar temor. Antes del corte del teléfono, enviaban a los familiares de los posibles participantes en las protestas mensajes en los que se les advertía de que no les dejaran salir o ya sabían cuál sería su final.

TEHERÁN (IRÁN), 12/01/2026.- Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán / Captura de un video de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

¿Cómo de extendidas están las manifestaciones?

Los camioneros se han unido a la huelga. No hay aviones. Las protestas no son solo en las ciudades grandes como la capital, sino también en otras como la región de Ilam, en la frontera con Irak, al suroeste de Irán: en las ciudades de Abdanan, Marvdasht, Izeh, Kenaveh... O en la región de Lorestan, en ciudades como Azna, Kermansha, Harsin...

¿Son protestas o se trata ya una revolución?

Yo creo que ya es una revolución, porque hay una masa enorme de gente en la calle. No es como con el movimiento "mujer, vida libertad" de 2022 [tras la muerte de una joven en custodia policial por llevar mal puesto el velo]. Entonces la reivindicación era que hubiera más libertad y contra las discriminaciones de las mujeres.

¿Y ahora?

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en los bazares de Teherán e Isfahán, el corazón comercial y económico del pueblo iraní. Protestaban porque la moneda iraní, el rial, ha bajado brutalmente comparado con el dólar, y eso ha incrementado los precios. Surge de la crisis económica. Eso hizo que gente que no había salido en las protestas de 2022, gente pobre y de ciudades no tan grandes, saliera a la calle.

¿Qué papel juega Reza Pahlaví, el hijo del antiguo rey persa, el shah Mohammad Reza Pahlaví?

Se han escuchado cánticos por el regreso del shah a Irán... En Irán hay casi 100 millones de personas, de muchas nacionalidades: kurdos, turcos, árabes, beluches, cristianos... Están sufriendo una discriminación total, y participan en estas manifestaciones para reivindicar sus derechos. Entre ellos, seguro que hay quienes quieren la monarquía, volver al régimen anterior del shah... Con él tenían más libertad. Eso ha hecho que algunos salgan a la calle clamando el nombre del príncipe shah. Pero las protestas no son a favor de él. Es todo el mundo el que está reivindicando sus derechos por un Estado democrático y laico en Irán.

¿Cuál es su opinión?

Volver a una monarquía es como volver a este régimen del ayatolá Alí Jameneí. La mayoría pide un Estado laico democrático que salga de las urnas, que haya elecciones, no poner a una persona. Como digo, el movimiento empezó el 28 de diciembre, pero solo hace cuatro días que Reza Pahlaví pidió a la gente que salga a la calle.

Archivo - El hijo mayor del último sah de Persia, Reza Pahlaví / Europa Press/Contacto/Dominic Gwinn - Archivo

¿Qué piden?

Pedimos unas elecciones libres bajo la tutela de Naciones Unidas. Hasta ahora nunca ha habido unas, salvo en 1953, cuando fue elegido Mohammad Mosaddegh. Nacionalizó el petróleo. Con ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, el shah dio un golpe de Estado para derrocar al Gobierno de Mosaddegh.

¿Cuál cree que debe ser el papel de Estados Unidos?

Trump debe cerrar la boca y no decir nada. Porque cada vez que dice que va a ayudar al pueblo, provoca una represión cada vez más fuerte. El presidente de Irán ha salido a decir que todos los manifestantes son terroristas dirigidos por Estados Unidos e Israel. Esto va a agravar la situación de los detenidos, a los que se acusa del grave delito de ofensa a Dios (Moharebeh), que se condena con la pena capital. Ni Trump ni el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, están ayudando.

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Pedimos a la comunidad internacional que ayude de forma diferente, que exijan al Gobierno la liberación de presos políticos y elecciones libres. No sabemos nada de la situación de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohamadi, detenida hace 50 días. Tampoco de los que detuvieron en la despedida de un abogado presuntamente asesinado por el Gobierno. A los detenidos de ahora, cuando los llevan a los hospitales, detrás van las fuerzas de seguridad de la Guardia Revolucionaria para llevárselos a la cárcel.

¿Están en contacto con el Gobierno de España?

Hemos mandado una carta al Ministerio de Exteriores para hablar con ellos. Queremos que exijan al Gobierno iraní que deje de matar gente y libere a los presos que están en la cárcel, que se respeten los derechos humanos. Los iraníes quieren una vida normal y derechos humanos básicos.

Fariba Ehsan, activista iraní, protesta en Madrid / Fariba Ehsan

¿Sabe cuáles son las últimas cifras? Se habla de más de 490 muertos entre los manifestantes y unos 48 entre las fuerzas de seguridad, y 10.000 detenidos.

Anoche estuve en una llamada con Derechos Humanos Irán. Puede que esas cifras suban. Ellos se basan en listas con nombres y apellidos, pero creemos que además de los que están matando en las calles, el Gobierno sigue ejecutando a la gente en las cárceles. En 2025, 2.000 personas fueron ejecutadas en las cárceles de Irán. Nos preocupa muchísimo la situación de los presos políticos. Difundan esta información y que los políticos hagan algo.