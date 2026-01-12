Crisis en Irán
Trump impone aranceles del 25% a los países que "hagan negocios" con Irán
El presidente de EEUU, que ya había abierto la puerta a un intervención militar contra el régimen del país persa, ha asegurado que la medida de presión económica es "inmediata"
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.
"Esta orden es inmediata y final", dijo Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.
El mandatario agregó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América.
La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.
Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.
En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.
