Cascada de dimisiones de fiscales en Minnesota por las presiones en el caso de la mujer asesinada por el ICE

Joe Thompson, el principal fiscal federal y voz pública en aflorar casos de fraude en Minnesota, ha renunciado a su cargo. Otros seis fiscales del estado han presentado su dimisión como consecuencia de las presiones sufridas para no emprender acciones legales en el caso de la muerte de la ciudadana Renee Good a manos de un agente del cuerpo policial antiinmigración ICE, informa el diario 'Startribune'. Las renuncias en Minnesota se producen el mismo día en que varios medios de comunicación informaron de una oleada de renuncias de fiscales de carrera de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Las salidas se producen tras el reciente envío de un correo electrónico interno por parte del fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen. En ese email instó a los fiscales a no pronunciarse sobre la investigación del FBI sobre el asesinato de Renee Good a manos del agente de ICE, Jonathan Ross, específicamente a las fuerzas del orden y a los medios de comunicación. Solo los fiscales federales adjuntos designados por él pueden hablar con los investigadores sobre la investigación federal, escribió. "La investigación del tiroteo es sumamente delicada", escribió Rosen. "Ha sido objeto de constantes declaraciones incendiarias por parte de funcionarios electos estatales y locales". Algunas fuentes apuntan a que la investigación intenta vincular a la fallecida y su entorno con movimientos sociales y grupos políticos críticos con la Administración Trump.

“Ha sido un honor y un privilegio representar a Estados Unidos y a este cargo”, escribió Thompson en un correo electrónico obtenido por el 'Minnesota Star Tribune'. No explicó el motivo de su renuncia ni indicó su próximo destino.

También ha renunciado el fiscal federal adjunto Harry Jacobs, jefe de la división penal y segundo al mando en casos de fraude. Jacobs jugó un papel decisivo en la acusación del juicio de 'Alimentando Nuestro Futuro' y formó parte del equipo que procesó a Vance Boelter por su presunta masacre con motivos políticos. La fiscal federal adjunta Melinda Williams, exjefa penal y actual asesora del fiscal federal, también se encuentra entre los que se marchan. Thompson, Jacobs y Williams representan a los tres fiscales de mayor rango de la oficina. Seis abogados han dejado la oficina hasta la fecha.

La división de derechos civiles del Departamento de Justicia sufrió otro éxodo masivo de abogados el año pasado después de que la Administración Trump modificara la misión tradicional del departamento de proteger los derechos constitucionales de las comunidades marginadas. En mayo de 2025, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron la desestimación del tan esperado decreto federal de consentimiento sobre la policía de Minneapolis, que exigía reformas radicales tras el asesinato de George Floyd. El gobernador Tim Walz dijo en una declaración que la salida de Thompson fue el resultado directo de que el presidente Trump expulsara a los profesionales de carrera y los "reemplazara con aduladores".

Thompson fue nombrado fiscal federal interino de Minnesota por el presidente Donald Trump en mayo de 2025 y ocupó ese cargo durante seis meses hasta que Rosen asumió el cargo en octubre pasado. Thompson fue el fiscal principal en el extenso caso de fraude alimentario. Thompson cubrió varios otros casos de alto perfil durante su breve mandato, incluida la presentación de cargos federales contra Boelter por el asesinato de la representante Melissa Hortman y su esposo, Mark, y el intento de asesinato del senador John Hoffman y su esposa, Yvette.

Pero Thompson se ha destacado sobre todo por descubrir fraudes en todo el estado. "Nuestro estado es, por mucho, el líder en fraudes ahora mismo, y todo el mundo lo ve", declaró Thompson al Consejo Editorial del Minnesota Star Tribune el año pasado. Ha afirmado que el fraude asciende a miles de millones, una cifra que Walz ha refutado.

Se ha considerado a Thompson como un potencial candidato político y se rumorea que es candidato para un nuevo puesto en el Departamento de Justicia que supervisaría un esfuerzo multiagencia para investigar el fraude en los Estados Unidos.