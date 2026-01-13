Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán

En Gaza, un dron israelí bombardeó a un grupo de palestinos en Jan Yunis, matando a tres personas e hiriendo a una cuarta

Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán

Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

