Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel, en "alerta" ante "escenarios sorpresa" por las protestas en Irán

El Ejército de Israel ha asegurado que está "alerta" ante posibles "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas de las últimas semanas en Irán, un hecho que ha descrito como "un asunto interno" del país centroasiático, que ha acusado a las autoridades estadounidenses e israelíes de azuzar disturbios y violencia durante las movilizaciones.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas defensivamente y en alerta ante escenarios sorpresa si es necesario. Las protestas en Irán son un asunto interno", ha dicho el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, a través de un mensaje en redes sociales.