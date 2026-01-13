Guerra de Ucrania
EEUU tiene en su poder un aparato que sospecha está vinculado al 'síndrome de La Habana', según medios norteamericanos
La CNN informa que el artefacto fue adquirido por el Departamento de Seguridad Interior por "millones de dólares", ha sido testeado durante un año y tiene "componentes rusos"
La cadena de televisión CNN ha informado este martes que el Departamento de Defensa, rebautizado Departamento de Guerra, lleva un año haciendo pruebas a un artefacto que, "según algunos investigadores", podría estar vinculado al conjunto de dolencias y afectaciones psicológicas que han venido sufriendo diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses desplazados en el exterior, más conocido como Síndrome de La Habana. El aparato, siempre según la misma fuente, fue adquirido por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en los últimos prolegómenos de la presidencia de Joe Biden a cambio de "millones de dólares", aunque no especifica la cifra, y tiene "componentes rusos".
Este medio informativo cita varias fuentes gubernamentales anónimas, pero tanto la CIA, como el Departamento de Seguridad Nacional como el de Defensa han evitado reaccionar y no han emitido reacción alguna cuando fueron contactados por la CNN. Según dos de las personas que filtraron la noticia, la cantidad de dinero pagada contiene "ocho cifras". El artefacto emite ondas de radio, según una de las fuentes, y no es en su totalidad ruso, aunque cuente componentes de este país. Cabe en una mochila de mano, y no se ha dado a conocer a qué personas o entidades habría sido adquirido. Caso de confirmarse estas afirmaciones, el principal temor ahora para los investigadores es que la tecnología empleada en una arma acabe diseminándose por el mundo
Polémica abierta
La noticia ha reavivado la polémica abierta en EEUU en torno al mencionado síndrome, con un sector del Gobierno totalmente escéptico acerca de la posibilidad de que un arma acústica capaz de generar daños e incapacidad en una persona sea pequeño y movible, cuestionando incluso que el denominado síndrome de La Habana en realidad haya existido. Frente a los escépticos, el equipo de investigadores de The Insider que capitanea el búlgaro Christo Grozev publicó en la primavera del 2024, gracias a un mensaje de correo hackeado, una larga investigación en la que determinaba que el diseñador del arma fue el coronel Iván Terentiev, del temido GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. En el informe se incluye incluso los nombres de algunos de los integrantes de la infausta unidad 29155 que estuvieron cerca de incidentes en los que supuestamente el arma entró en acción, como su comandante Andréi Averiánov y su hijo Albert.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional