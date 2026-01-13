250 obras
Felipe VI visita con Macron la exposición dedicada al Gran Delfín en el Palacio de Versalles
Es el primer viaje oficial del monarca a la capital francesa tras los Juegos Olímpicos de París, a los que acudió junto con la reina Letizia
El rey Felipe VI viajó a París este martes para visitar la exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" en el Palacio de Versalles. En su visita a la capital francesa fue recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, donde disfrutaron de un almuerzo en el Salón de los Retratos, para posteriormente dirigirse hasta Versalles.
La exposición, que fue inaugurada el pasado 14 de octubre y que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026, muestra la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y conocido como 'Monseigneur'. Un personaje poco popular en el país galo pero con una vida peculiar, que nació en 1661 y pasó a la historia como el Gran Delfín tras su muerte en 1711.
Descrito por el memorialista Saint-Simon, como "hijo de rey, padre de rey y nunca rey", Luis de Francia estaba destinado a convertirse en rey, pero tras pasar toda su vida a la sombra de su padre, no llegó a reinar nunca, sin embargo, vio reinar a su hijo, Felipe V, el primer rey Borbón de España. Esta exposición ahora reconstruye toda su vida, a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas y procedentes, no solo de colecciones públicas, sino también privadas, incluyendo las joyas del Tesoro del Delfín conservadas en los Museos del Prado de Madrid y un par de cómodas de las Colecciones Reales españolas, expuestas por primera vez fuera de España. La Bibliothèque Nationale de France también ha contribuido con un importante número de préstamos.
Visita histórica a Versalles
Tras el recorrido por la exposición, Felipe VI y Emmanuel Macron aprovecharon para llevar a cabo un breve paseo por el Palacio de Versalles, en el que estuvieron en la Capilla Real, las habitaciones del Rey, el Salón de los Espejos y las habitaciones de la Reina.
Durante la visita, la que fuera residencia oficial de los reyes de Francia hasta la Revolución Francesa permaneció cerrada excepcionamente por motivos de seguridad. Es la primera vez desde 1905, cuando lo hizo Alfonso XIII, que un soberano español pisaba oficialmente Versalles.
La última vez que Felipe estuvo en París de viaje oficial fue con motivo de los Juegos Olímpicos, en el verano de 2024, cuando acudió acompañado de la reina Leticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional
- Aparatoso accidente en Castelló: un vehículo embiste a otros dos que estaban detenidos