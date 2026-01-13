La salida de Maduro del poder
Venezuela asegura que ha liberado a 400 presos, un número refutado por los organismos humanitarios
El presidente del Parlamento no los consideró detenidos por razones políticas debido a que habían pedido "la invasión" de EEUU
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que más de 400 personas abandonaron las cárceles venezolanas desde su anuncio el pasado 8 de enero. Rodríguez, hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, y uno de los factores de poder en ese país desde que fue "capturado" Nicolás Maduro, se permitió no obstante considerar que los excarcelados no cumplían penas por oponerse al Gobierno. Según el parlamentario no se trata de presos políticos "sino políticos que han incurrido en faltas contra la Constitución, gente que pidió invasión y los complacieron, gente que promovió ataques y los complacieron". Rodríguez, que hasta hace pocos días expresaba las posiciones más duras del Palacio de Miraflores, negó que las excarcelaciones respondieran a las presiones de Estados Unidos. "Nosotros, de manera unilateral, el Ejecutivo nacional, iniciamos un proceso masivo de excarcelaciones". La mayoría de las personas habían sido detenidas durante las protestas de fines de julio de 2024 contra la proclamación de Maduro como mandatario reelecto sin que se presentaran las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Previamente, el diputado del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) Luis Florido había sostenido que las personas privadas de su libertad "nunca debieron estar encarcelados. Según el Foro Penal, descalificado por Rodríguez, hasta el momento fueron excarceladas 56 personas, parte de ellas estaban en El Helicoide, un tenebroso centro de detención. Florido invocó esos números", lo que provocó la ira de Rodríguez. "Si vamos a promover la convivencia pacífica, tenemos que rectificar, bajar la soberbia; ustedes tienen que bajarle a la mezquindad, dejar de disparar desde la cintura. Si quiere ver la lista (de presos liberados), la ponemos a disposición; las liberaciones van a continuar", dijo. De acuerdo con la autoridad de la AN, Venezuela está tomando esas medidas". Días atrás, Donald Trump destacó la decisión del madurismo de comenzar a vaciar las prisiones. "Este es un gesto muy importante e inteligente".
Para Florido, el Gobierno que ha sucedido a Maduro debe continuar con las excarcelaciones. "Que se honre la palabra completa, que se hagan las liberaciones como se anunciaron; sufren los familiares en las puertas del Helicoide. El momento político implica distensión política entre venezolanos; queremos que este país se encauce y se fortalezca institucionalmente. Que se sigan dando estas liberaciones, 56 es positivo, pero faltan muchos más y hay que avanzar en la liberación de personas que no han debido nunca estar presas".
Parte de esos ciudadanos que estuvieron detrás de las rejas, al volver a pisar la calle se enteraron que Maduro se encontraba ahora preso, pero en Nueva York.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional