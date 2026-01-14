Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de EEUU en la región

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.