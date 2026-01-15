Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Estados Unidos ha anunciado el inicio de la segunda fase del plan de paz para de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin Hamás

Las autoridades iraníes han admitido que hay "muchos muertos", según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán

Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en la Franja de Gaza.

Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en la Franja de Gaza. / EP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

