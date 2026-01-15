Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

EEUU ordena la evacuación de parte de su personal en Oriente Próximo en plena escalada de la tensión con Irán

Estados Unidos ha comenzado a evacuar a parte de su personal estacionado en la mayor base militar estadounidense de Oriente Próximo, una medida que llega después de que su presidente animara a los iraníes a seguir protestando en las calles y sugiriera que Washington intervendrá pronto en el país persa. “La ayuda está de camino”, escribió el martes Donald Trump. El repliegue de fuerzas está en marcha en la base aérea de Al Udeid, situada en territorio de Qatar, donde trabajan unas 10.000 personas, aunque medios como Fox News sostienen que el mismo procedimiento se estaría implementando en otras bases de la región “como medida de precaución”. Esa misma coreografía se escenificó en los días previos al ataque masivo lanzado este pasado verano por el Pentágono contra las instalaciones nucleares iraníes, acaecido después de que Israel bombardeara el país enzarzándose en una guerra de 12 días con la República Islámica.

