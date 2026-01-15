La líder del Partido Conservador británico echa a su portavoz de Justicia tras acusarle de planear unirse a los populistas de Farage

El auge del partido de derecha populista Reform UK está provocando un terremoto interno en el Partido Conservador británico. Al goteo de deserciones de exdiputados y de antiguos miembros destacados del Gobierno se ha sumado este jueves un nuevo escándalo: la decisión de la líder de la formación, Kemi Badenoch, de destituir al hasta ahora portavoz de Justicia y peso pesado del partido, Robert Jenrick, tras acusarle de planear unirse a los populistas de Nigel Farage y de querer dañar a los 'tories' con este movimiento. La expulsión de Jenrick ha evidenciado la tensión interna entre los conservadores ante el ascenso meteórico de Reform UK, formación que aspira a ganar las próximas elecciones generales en 2029.

"Lamento mucho haber recibido pruebas claras e irrefutables no solo de que [Jenrick] se estaba preparando para desertar, sino de que planeaba hacerlo de la forma más perjudicial posible para el Partido Conservador y para sus compañeros", ha asegurado Badenoch en un mensaje compartido en sus redes sociales. "Es mi responsabilidad proteger a nuestro partido y, ante esa información, tomé la única decisión que cualquier líder responsable podría tomar. Porque el pueblo británico está cansado del psicodrama político. Y yo también", ha añadido.

Candidato fallido

Jenrick emergió como uno de los posibles reemplazos del ex primer ministro Rishi Sunak cuando las encuestas ya pronosticaban una debacle del Partido Conservador en las elecciones generales de 2024. A pesar de tener un perfil moderado cuando se incorporó a las filas de la formación y de apostar por permanecer en la Unión Europea en la campaña del Brexit, con el paso del tiempo fue radicalizando sus posiciones políticas y acercándose cada vez más al sector más a la derecha del partido. Prueba de ello fue su decisión de abandonar el cargo de secretario de Estado de Inmigración en el Gobierno de Sunak al considerar que el entonces líder conservador no estaba aplicando suficiente mano dura para frenar la llegada de inmigrantes al país.

Su juventud y su destacable capacidad dialéctica convencieron a una parte importante de sus compañeros de partido, quienes apostaron por él en las primarias celebradas poco después de la salida de Sunak. Jenrick se quedó a las puertas de la victoria, perdiendo finalmente frente a Badenoch con un 43% de los votos de la militancia, frente al 56% de su rival. Aún así, la nueva líder 'tory' lo incluyó en su equipo y le nombró portavoz de Justicia, un cargo que ha ocupado hasta ahora a pesar de que nunca renunció a sus aspiraciones de liderar el partido.

Contactos con Reform UK

La cercanía entre Jenrick y Farage no ha pillado a nadie por sorpresa. En unas grabaciones obtenidas por Sky News el pasado abril, el entonces portavoz de Justicia de los 'tories' defendió una coalición con Reform UK para hacer frente al Partido Laborista en las próximas generales. "El peor escenario posible sería que Keir Starmer se alzara con la victoria como resultado de la desunión de los dos partidos. No sé vosotros, pero yo no estoy preparado para que eso suceda”, aseguró en un encuentro privado con estudiantes. Poco después corrigió sus palabras, descartó cualquier intento de coalición con los populistas e invitó a Farage a “volver a su retiro”, pero la fractura con Badenoch era ya evidente.

El contacto entre Jenrick y los populistas se ha mantenido en los últimos meses. El propio Farage ha confirmado este jueves haber mantenido conversaciones con él, aunque ha descartado que tuviera intención de confirmar su incorporación al partido de forma inminente. "Puedo asegurar, con la mano en el corazón, sinceramente, que no iba a presentar a Robert Jenrick a las 16.30 de esta tarde", ha afirmado en una rueda de prensa. Aún así, el líder populista ha confirmado su intención de "invitarle a una pinta de cerveza" y ha presentado a Badenoch como una líder "aterrada" ante la ola de deserciones en su partido. Los intentos de Reform UK de acabar de forma definitiva con los 'tories' son más reales que nunca.