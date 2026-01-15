Los EEUU de Trump
La tensión vuelve a elevarse en Minneapolis tras el disparo de un agente federal a un inmigrante venezolano
El incidente, una semana tras el asesinato por un agente de ICE de Nicole Good, provoca choques violentos entre manifestantes y los uniformados federales desplegados por Trump, que han recrudecido sus tácticas en la ciudad
Mineápolis vuelve a ser un polvorín. Las tensiones en la ciudad de Minnesota entre manifestantes y fuerzas del orden federales desplegadas por Donald Trump han vuelto a escalar este miércoles por la noche después de que un agente de inmigración haya herido de un disparo a un hombre venezolano durante una detención.
El suceso se produce una semana después de que un agente de ICE, la rama policial de los servicios de migración, disparara en su coche y matara a Renee Nicole Good, una mujer que estaba protestando el despliegue federal en Mineápolis, la ciudad que en 2020 vivió intensas protestas por el asesinato de George Floyd. Desde entonces se han incrementado las manifestaciones contra el despliegue federal y contra la campaña de detenciones.
En esa campaña los uniformados de ICE y también de la patrulla fronteriza, agentes con equipamiento prácticamente militar y normalmente con los rostros cubiertos y sin identificaciones, han estado recrudeciendo y brutalizando sus tácticas, lo que ha contribuido a la tensión y los enfrentamientos.
La versión del gobierno
El incidente de este miércoles, según la versión de Tricia McLaughin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, se ha producido cuando agentes federales han intentado detener en una parada de tráfico a un hombre venezolano que, según las autoridades, está en EEUU de forma ilegal.
Según ese relato de McLaughin, el hombre huyó y cuando el agente le alcanzó “empezó a resistirse y a asaltar al agente”. Entonces, dos personas, aparentemente familiares del perseguido, salieron de una casa cercana al choque y empezaron a atacar al agente con una pala para nieve y el palo de una escoba.
El agente entonces disparó “tiros defensivos” e hirió en la pierna al hombre venezolano. Este y sus familiares se refugiaron en el apartamento y se encerraron dentro. Las fuerzas del orden entraron y se llevaron al perseguido, que como el agente ha sido hospitalizado. Los dos familiares quedaron bajo custodia policial.
Tensión
La tensión se disparó en la zona norte de la ciudad, donde se produjo el incidente, y a lo largo de la tarde y la noche hubo numerosos choques violentos entre manifestantes y fuerzas del orden. Los vídeos en medios de comunicación y redes sociales confirmaban el uso abundante de gases lacrimógenos y municiones de goma. Aunque la tensión empezó a reducirse un poco cuando los agentes federales abandonaron la zona, no se extinguió del todo y siguió con la policía local.
El alcalde, Jacob Frey, que especialmente desde el asesinato de Good ha sido muy duro y crítico con Trump y el despliegue federal, ha dicho en una rueda de prensa que la situación en la ciudad “no es sostenible”.
"Caos, alteración y trauma"
Poco antes del incidente el gobernador de Minnesota, Tim Walz, había hecho un discurso en vivo por vídeo pidiendo al gobierno de Trump que “ponga fin a la ocupación”.
Walz, que fue candidato a vicepresidente con Kamala Harris, pidió a los habitantes del estado que protesten de forma pacífica pero también que “saquen sus teléfonos y graben. Ayúdennos a crear una base de datos de las atrocidades, para acumular pruebas para poder perseguirlo judicialmente en el futuro”, ha dicho el político. Tras la muerte de Good el gobierno de Trump ha protegido al agente que le disparó. Al menos seis fiscales han dimitido ante la negativa del gobierno de abrir una investigación sobre lo sucedido y sobre el posible abuso de los derechos civiles por parte del agente.
Walz ha denunciado el “nivel de caos, alteración y trauma“ que el gobierno federal está creando en las comunidades de su estado antes de describir las intervenciones: “Están parando indiscriminadamente a gente, incluyendo ciudadanos, y pidiendo ver sus papeles. En supermercados, paradas de autobús, incluso en escuelas… están rompiendo ventanas, arrastrando a mujeres embarazadas, cogiendo a ciudadanos y metiéndolos en vehículos sin identificar, secuestrando a gente inocente sin aviso ni proceso debido”, ha dicho.
“Hace mucho que esto dejó de ser un asunto de aplicación de leyes de inmigración. Es una campaña de brutalidad organizada contra la gente de Minnesota por nuestro propio gobierno federal”, ha declarado también Walz, que ha recordado que esta misma semana Trump ha prometido en un mensaje en redes sociales que “se acerca la hora de la verdad y el día de la venganza”.
