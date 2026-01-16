Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La UE prolonga otro año más las sanciones contra quienes apoyan a Hamás y la Yihad Islámica

El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, decidió este viernes prorrogar durante un año más las sanciones "contra quienes apoyan, facilitan o permiten acciones violentas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina".

Estas medidas restrictivas incluyen a once personas - una menos que el año anterior a causa de un fallecimiento - y tres entidades que están sometidas a la congelación de sus activos, según indicó un comunicado del Consejo.

Además, está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, y se les prohíbe viajar, entrar o transitar por territorio europeo.