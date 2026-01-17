Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nave MonfortMuerte atragantado mandarinaAlumna Castelló Amancio OrtegaGran nevada CastellónAgenda del fin de semanaRenunciar a la pensión
instagramlinkedin

Alerta

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

La Administración Federal de Aviación de EEUU ha lanzado un aviso a operadores aéreos del país, unas alertas que estarán en vigor 60 días

El portaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en aguas del Caribe durante la intervención de EEUU en Venezuela, en una imagen de archivo.

El portaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en aguas del Caribe durante la intervención de EEUU en Venezuela, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Washington

La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) emitió este viernes dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

El escrito explica que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EEUU mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación 'Resolución absoluta', mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
  2. Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
  3. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  4. Un pueblo de Castellón recupera un molino medieval de más de 700 años para salvar uno de sus grandes símbolos
  5. Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón
  6. El emotivo agradecimiento de los vecinos de un barrio de Vila-real al personal de un Mercadona que acaba de cerrar
  7. Llega la nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
  8. El emotivo acto que prepara el CD Castellón para la previa del partido contra el Leganés

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

La crónica | El Castellón acaricia la cima

La crónica | El Castellón acaricia la cima

El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti

El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: "Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así"

Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: "Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así"

El Madrid arrolla al Barça en la Euroliga impulsado por Garuba y Tavares

El Madrid arrolla al Barça en la Euroliga impulsado por Garuba y Tavares

La jornada 20 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 20 de LaLiga EA Sports, en imágenes

Las hogueras y la bendición de animales abren las fiestas de Sant Antoni en Benicàssim

Las hogueras y la bendición de animales abren las fiestas de Sant Antoni en Benicàssim
Tracking Pixel Contents