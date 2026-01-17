En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.
"El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi.
Las delegaciones ucraniana y estadounidense se reúnen el sábado en Miami para tratar de cerrar acuerdos
Las delegaciones negociadoras de Estados Unidos y Ucrania mantendrán este sábado una nueva ronda de conversaciones en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para tratar de cerrar los acuerdos sobre garantías de seguridad y sobre reconstrucción que, según Kiev, podrían llegar a firmarse durante el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza).
"Los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania tendrán otra ronda de conversaciones mañana en Miami", ha indicado en redes sociales la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanishyna, agregando que asistirán al encuentro el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo (NSDC) ucraniano, Rustem Umerov, y Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia.
UNICEF alerta de que los niños en Ucrania viven "en un estado constante de supervivencia" por ataques y frío
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de que los niños en Ucrania viven "en un estado constante de supervivencia" por los ataques del Ejército de Rusia contra infraestructura energética en un momento de temperaturas extremas bajo cero.
El representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, ha relatado que "millones de familias en todo el país pasan días sin calefacción, electricidad ni suministro de agua". "El escenario invernal en Ucrania que todos temíamos ya es una realidad", ha declarado durante una rueda de prensa en Ginebra.
La Justicia ucraniana impone una fianza de 650.000 euros a la ex primera ministra Timoshenko por corrupción
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha impuesto una fianza de 33 millones de grivnas (650.000 euros) a la ex primera ministra Yulia Timoshenko para no entrar en prisión por un caso relacionado con la compra de votos, además de otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o impedirle salir de Kiev.
Timoshenko, líder del opositor partido Patria, tiene cinco días para depositar dicha cantidad. En caso de hacer frente a la fianza, está obligada a presentarse regularmente ante las autoridades, a informar de cualquier cambio de residencia y a no comunicarse con los otros diputados investigados, informa la agencia RBC.
Rusia toma otras dos localidades
El ejército ruso ha tomado dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas, anunció este viernes el Ministerio de Defensa de este país. Las nuevas conquistas de las fuerzas rusas, según el comunicado castrense, son Zakitne, en la región de Donetsk, y Zhovtneve, en Zaporiyia.
Rusia ve "notables avances"
El Kremlin consideró hoy un "notable avance" la voluntad expresada por algunos líderes europeos de reanudar los contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar el arreglo pacífico en Ucrania. "Eso es ya un notable avance, bajo nuestro punto de vista", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Sin calefacción en Kiev
Las autoridades de Kiev aún trabajan para restablecer el suministro de calefacción centralizada, después de que buena parte de la ciudad se quedara sin acceso a la principal fuente que se utiliza para calentar los hogares en Ucrania por dos ataques rusos al sistema energético el pasado viernes y el martes de esta semana. Según ha anunciado este viernes la administración militar de la capital ucraniana, 127 bloques de viviendas siguen sin calefacción.
Dos muertos en en Kamchatka
Al menos dos personas murieron en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar este viernes el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público. "En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy", informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram.
El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país. "Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".
Macron: "Estamos al alcance de los misiles rusos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está "al alcance de los misiles rusos", al tiempo que presumió de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev.
En su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Orechnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pidió estar preparados.
"Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, el mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles", dijo el presidente, que recordó que los Orechnik pueden llevar carga nuclear.
