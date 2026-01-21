Delcy Rodríguez visitará Washington próximamente, según la Casa Blanca

La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición de su antecesor, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales de Estados Unidos, el pasado 3 de enero. La información provino este miércoles de un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la dirigente madurista. El Palacio de Miraflores no se pronunció al respecto. Una imagen de los dos mandatarios saludándose en el Salón Oval supóndrá para Rodríguez un esfuerzo argumental enorme mientras Maduro se encuentra encerrado en Nueva York.

El anuncio se produce en medio de mensajes cruzados y contradictorios del propio Donald Trump sobre sus preferencias políticas. El pasado jueves, el magnate repubicano había recibido a María Corina Machado. La líder opositora venezolana le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz, por el papel de EEUU en el descabezamiento del Gobierno venezolano. La ofrenda no cambió entonces la opinión política de Trump sobre la dirigente de Vente Venezuela y descartó que pudiera desempeñar un papel en la larga transición política en su país. A la vez, destacó el rol que viene desempeñando Rodríguez, con quien había hablado por teléfono y tras la conversación la llamó "persona magnífica" .

Sin embargo, el pasado martes, en una moderación de su opinión negativa sobre Machado, no descartó su eventual participación en los planes que tiene Estados Unidos en Venezuela. "Quizás podamos involucrarla de alguna manera". Pero, a la vez, Trump dijo estar "encantado" con las actuales autoridades interinas del Palacio de Miraflores porque "estamos trabajando estupendamente". La Casa Blanca cree que Rodríguez está cumpliendo con todas las exigencias planteadas, incluidas el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia EEUU para su comercialización. También destacó que el actual Gobierno ha liberado a "muchos presos políticos".

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, el pasado jueves, la presidenta encargada venezolana se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones. Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación militar del 3 de enero.

Rodríguez ha dicho que si le tocara visitar Washington como líder de Venezuela lo haría "de pie, caminando, no arrastrada". Las señales entre Washington y Caracas no dejan de provocar confusión entre los más avezados analistas. Mientras desde la Casa Blanca se informaba sobre el convite a la "presidenta encargada", el fiscal general, Tarek Willam Saab, denunció públicamente a EEUU por haber violado el derecho internacional con el "secuestro" de Maduro y la muerte de al menos 120 personas, entre civiles y militares. Saab, cuya continuidad en un cargo esencial del engranaje represivo del Gobierno es puesta en duda, recordó que Washington actuó sin declaración formal de guerra ni aprobación del Congreso estadounidense, violando su propia Constitución. La operación, añadió el fiscal general, destrozó un "incipiente proceso de diálogo bilateral" que había comenzado con una llamada telefónica entre Trump y Maduro.

Machado, por su parte, ha asegurado que la gobernante chavista no representa al pueblo de su país, afirmó que el Gobierno interino venezolano está "haciendo parte del trabajo sucio" de "esta fase compleja", y aseguró confiar en que habrá una "transición ordenada" en Venezuela.

Vuelta a Caracas

En este contexto de mensajes opacos, Machado reiteró su disposición a retornar "lo antes posible" a Venezuela. "Yo lo que quiero es regresar", dijo tras un encuentro con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. "Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre". La dirigente no perdió la oportunidad de destacar "el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente Trump, y los miembros del Congreso".