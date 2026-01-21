Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump promete "borrar" Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha dado "instrucciones muy firmes" para que Estados Unidos "borrar" a Irán "de la faz de la tierra" si las autoridades del país centroasiático deciden matarlo.

"Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation al ser preguntado por supuestas "amenazas de muerte" vertidas en su contra por Teherán.

En este sentido, el presidente estadounidense ha señalado que "no deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: Pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires".