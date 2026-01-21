No hubo riesgo para los participantes
Un incidente "relacionado con humo" sin consecuencias causa momentos de nervios en el Foro de Davos
El incidente disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales
EFE
La organización del Foro de Davos confirmó este miércoles un incidente “relacionado con humo” durante el evento, pero precisó que la situación fue controlada rápidamente y que en ningún momento puso en riesgo a los participantes.
Este incidente coincidió con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Centro de Congresos donde se realiza esta reunión de líderes, lo que disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales.
Un testigo, participante en esta reunión, dijo a EFE que había visto a dos miembros del cuerpo de bomberos llevando con ellos extintores en el interior del recinto.
En una declaración oficial, el Foro Económico Mundial señaló que este suceso "se controló rápidamente" y que "la seguridad de los participantes ha estado garantizada en todo momento", lo cual "siempre es una prioridad fundamental".
"Estamos en estrecho contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia pertinentes. Las autoridades locales consideran que el incidente está resuelto", agregó.
Según versiones difundidas en redes sociales, el Centro de Congresos de Davos habría sido evacuado, algo que no ocurrió, según constató el equipo de EFE que cubre el evento.
