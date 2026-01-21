Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nave calcinada CastellóRestaurante J ZamoraCámping VilafrancaPolémica dana BurrianaPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

ENERGÍA

Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

Imagen de archivo de Fukushima.

Imagen de archivo de Fukushima. / CONTACTOPHOTO

EFE

Tokio

La compañía eléctrica japonesa TEPCO planea reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.

Noticias relacionadas

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents