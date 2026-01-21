Crisis ferroviaria
La prensa internacional destaca que España ha padecido dos accidentes de tren en dos días
"Nuevo accidente ferroviario en España: un muro se derrumba sobre las vías cerca de Barcelona", titula el diario francés 'Le Monde', en la misma línea que 'The New York Times', 'The Guardian' y 'La Reppublica'
No ha pasado desapercibido para la prensa internacional el hecho de que España ha padecido dos accidentes de tren en tres días. Tras una amplia cobertura del siniestro entre dos trenes de alta velocidad el domingo en Adamuz (Córdoba), con un balance de una cuarentena de muertos, las ediciones digitales de hoy dan cuenta del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona) por la caída de un muro con el resultado de un fallecido. Hacen mención explícita a que estos dos siniestros se han producido en un plazo de un par de días.
La agencia de noticias norteamericana Associated Press ha publicado una nota que hace referencia a la cercanía temporal entre los dos accidentes. "El accidente, ocurrido en Cataluña, en el noreste de España, se produjo solo dos días después de que otra colisión mortal de trenes causara la muerte de al menos 42 personas en el sur del país y dejara decenas de heridos".
El periódico británico 'The guardian' titula con el descarrilamiento en Catalunya y en el subtítulo hace hincapié en que "el incidente en España se produjo pocos días después de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, en la que murieron al menos 42 personas".
"Otro accidente"
En la misma línea, en el rotativo norteamericano 'The New York Times' puede leerse en la edición digital 'Otro accidente ferroviario en España deja un muerto y 37 heridos'.
"Nuevo accidente ferroviario en España: un muro se derrumba sobre las vías cerca de Barcelona", titula el diario francés 'Le Monde'. "Estos accidentes se producen mientras España llora a sus muertos tras la colisión mortal de dos trenes de alta velocidad el domingo cerca de Córdoba", desarrolla el rotativo francés.
El diario italiano 'La Reppublica' titula: "Nuevo accidente en España: un muro de contención cae sobre un tren cerca de Barcelona; muere el maquinista y hay 40 heridos".
"Este nuevo accidente se produce mientras España llora a sus muertos tras la catástrofe ocurrida el domingo cerca de Córdoba, cuyo balance de víctimas mortales aún no es definitivo", puede leerse en el diario belga 'Le Soir'.
