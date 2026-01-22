Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Putin plantea donar 850 millones de euros de activos congelados rusos en EEUU a la Junta de Paz para Gaza

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado este miércoles donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.

"Incluso ahora, incluso antes de que se resuelva nuestra participación en la composición y el trabajo de la Junta de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense a la Junta de Paz", ha declarado en una reunión con el Consejo de Seguridad ruso recogida por la Presidencia.