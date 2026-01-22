Los líderes de la UE reevalúan la relación con EEUU y destacan la unidad y firmeza frente a Trump

Los líderes de la Unión Europea se reúne este jueves para evaluar sus relaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump haya dado marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a los países que salieron en defensa de Dinamarca y Groenlandia: "Cuando Europa no esté dividida, cuando nos mantenemos unidos y cuando somos claros y firmes, también en nuestra voluntad de defendernos, entonces los resultados se ven", ha dicho la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a la reunión.

Un mensaje del que se han hecho eco buena parte de los líderes. "Cuando Europa está unida, fuerte, reacciona rápidamente… las cosas vuelven al orden y a la calma", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron. "Me alegro de que hayamos empezado la semana con una forma de escalada, amenazas, amenazas de invasión y amenazas arancelarias y hayamos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable", ha añadido el francés, que ha llamado en cualquier caso a los líderes a mantenerse "vigilantes".

Fuentes comunitarias reconocían que esta cumbre, que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó el pasado domingo, después de que Trump anunciara un aumento de aranceles del 10% a las importaciones de media docena de países, ha cambiado radicalmente en 24 horas. La decisión del republicano de dar marcha atrás rebaja la urgencia y la gravedad, pero no la necesidad de sentar a los líderes a la mesa. "El presidente no convoca una cumbre tras cada publicación en redes sociales", han apuntado las mismas fuentes.

El vínculo transatlántico, dañado

Frederiksen ha agradecido el apoyo que su país ha recibido en las últimas semanas. "Ha sido extremadamente importante dada la difícil situación en la que nos han puesto", ha dicho la danesa. La primera ministra ha evitado entrar en los detalles de las negociaciones con Estados Unidos, que exigen la anexión de Groenlandia aludiendo a razones de seguridad nacional.

Frederiksen ha explicado que Dinamarca ha solicitado a la OTAN una mayor presencia en el Ártico, incluida Groenlandia, y en paralelo, continuará los contactos diplomáticos con Estados Unidos. "Podemos discutir nuestro acuerdo en materia de defensa, pero tiene que ser un marco que nos reconozca como país soberano", ha insistido la primera ministra.

Preguntada sobre si puede confiar en Washington, Freeriksen ha hecho una larguísima pausa. "Hemos trabajado mano a mano con Estados Unidos durante muchos años, pero tenemos que trabajar juntos con respeto, sin amenazarnos unos a otros", ha dicho la primera ministra. "Espero encontrar una solución política en el marco de la democracia donde podamos cooperar como aliados".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, no cree que el vínculo entre Washington y los Veintisiete esté permanentemente dañado. Pero ha reconocido que lo sucedido en las últimas semanas "ha sido perjudicial para la confianza entre los países europeos y Estados Unidos". Kristersson espera poder retomar la cooperación tanto en el ámbito económico como en el de seguridad, "pero creo que una condición previa necesaria es que la Unión Europea sea muy, muy, muy clara en su postura de que apoyamos unidos a Dinamarca y Groenlandia, y no aceptamos ser chantajeados por ningún país. Y menos aún por un aliado", ha advertido.

La disidencia báltica

Aunque el mensaje generalizado es, efectivamente, de respaldo a Dinamarca y Groenlandia, y de respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial, algunos líderes son más tibios a la hora de referirse a Trump. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha dicho que hay que buscar "una agenda positiva" con Estados Unidos y que hay que optar por "la cooperación", no por la "confrontación", y "evitar malentendidos".

"La coerción no es la vía", ha reconocido Nauseda, matizando que está "en contra de acciones atrevidas" porque sigue considerando a Estados Unidos como el "mayor aliado". El lituano ha criticado que el instrumento anticoerción haya estado sobre la mesa. Lo ha hecho después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, haya censurado la presión de Trump y destacado, como sus colegas, la importancia de la unidad europea.

La primera ministra letona, Evika Siliņa, también ha celebrado la desescalada y la apuesta por el diálogo. Preguntada por el estado de las relaciones con Washington, Siliņa la ha calificado de "intensa” y "activa", añadiendo que "sería peor no tener ninguna". Preguntada directamente por si la UE se puede fiar de Trump, ha dicho que no es su papel evaluarlo.

Un futuro incierto

Los líderes se han dado cita en Bruselas cuando se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Un año que ha estado marcado por una guerra comercial, los desplantes y los insultos a los europeos, y que ha concluido con una amenaza directa a la soberanía nacional y la integridad territorial de uno de sus países miembros.

Hace 24 horas, los líderes estaban valorando cómo responder a las amenazas. Trump ha dado marcha atrás, pero el problema está lejos de estar resuelto. La seguridad de Groenlandia y de Dinamarca sigue en juego, así como el futuro de la OTAN en este contexto. Todo esto, después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, haya anunciado las primeras negociaciones trilaterales para un acuerdo de paz que será fundamental para garantizar la seguridad europea, y que está en buena medida también en manos de la Casa Blanca.

"La palabra para este año ha sido imprevisibilidad y esto es lo que estamos viviendo", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Los líderes son conscientes de que han esquivado esta bala, pero la incertidumbre, conforme pasan los meses, es cada vez más grande. Ese será el centro de la conversación de este jueves. Cómo responder, unidos ante Trump, pase lo que pase.