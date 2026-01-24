Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La UNRWA alerta del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo en Cisjordania

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo situado en Cisjordania y al que asisten generalmente cientos de alumnos palestinos.

El portavoz de la citada agencia, Jonathan Fowler, ha indicado durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra y a la que se ha sumado de forma telemática que este centro de Qalandia podría "ser forzado a cerrar en cuestión de días", lo que "pondría en peligro la educación de estos alumnos en territorio palestino ocupado".