En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Meloni pide a Trump que cambie los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confirmado este viernes que ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, un cambio en los estatutos de la Junta de Paz de Gaza dado que la Constitución italiana impide la adhesión a una organización internacional liderada por un solo país, Estados Unidos en este caso. "Objetivamente, nos enfrentamos a problemas constitucionales con la forma en que se estructuró la iniciativa", ha explicado Meloni durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz. El Artículo 11 estipula que Italia acuerda "limitaciones de soberanía necesarias para un orden mundial que garantice la paz y la justicia entre las naciones" pero siempre "en igualdad de condiciones con otros Estados".
El Ejército de Israel mata a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar llevada a cabo en la gobernación de Nablús, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Jabrin Ahmed Jabrin Qat, indicando que ha muerto por "balas de la ocupación" en la localidad de Madama, apenas a diez kilómetros al sur de la ciudad de Nablús, y que las tropas israelíes han "retenido su cuerpo", según reza un comunicado publicado en redes sociales. Por su parte, fuentes de la agencia de noticias WAFA han explicado que el varón resultó gravemente herido por disparos del Ejército israelí, que ha impedido que llegaran los equipos de emergencias hasta él y que le han trasladado a un lugar desconocido. Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto.
La UNRWA alerta del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo en Cisjordania
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo situado en Cisjordania y al que asisten generalmente cientos de alumnos palestinos.
El portavoz de la citada agencia, Jonathan Fowler, ha indicado durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra y a la que se ha sumado de forma telemática que este centro de Qalandia podría "ser forzado a cerrar en cuestión de días", lo que "pondría en peligro la educación de estos alumnos en territorio palestino ocupado".
Irán tilda de "falsas" las declaraciones de Trump sobre la suspensión de la ejecución de más de 800 personas
La Fiscalía General de Irán ha tildado este viernes de "completamente falso" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera para impedir la ejecución de más de 800 personas tras las últimas protestas, después de que el mandatario haya dicho en varias ocasiones durante los últimos días que sus amenazas a Teherán impidieron estos ajusticiamientos supuestamente planificados.
"Tras ver la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, el poco razonable y arrogante presidente de Estados Unidos ha adoptado una posición endeble y afirmado que evitó la ejecución de 800 personas, lo que es absolutamente falso", ha señalado el fiscal general, Mohamad Movahedi.
Israel detiene a catorce palestinos en una operación de cuatro días en Hebrón, Cisjordania
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de catorce palestinos en el marco de la operación a gran escala lanzada hace cuatro días en la ciudad cisjordana de Hebrón, unas incursiones que se habrían saldado con "el desmantelamiento de infraestructura terrorista" en la zona.
Así, ha manifestado en un comunicado que la operación ha sido "completada" y ha afirmado que "las fuerzas de seguridad trabajaron para desmantelar infraestructura terrorista, acabar con la posesión ilegal de armas y reforzar la seguridad en la zona".
Trump retira la invitación a Carney para participar en la Junta de Paz para Gaza
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha retirado este jueves la invitación para que Canadá se sume a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada en el marco de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva israelí que deja más de 71.500 muertos desde octubre de 2023.
"Por la presente le comunico que la Junta de Paz retira la invitación que le había cursado para que Canadá se uniera a lo que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida", ha declarado en un breve mensaje en Truth Social dirigido al primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Trump afirma "tener derecho" a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca y "de por vida"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que "tiene derecho" a seguir dirigiendo la Junta de Paz de Gaza --el órgano de gobierno que él mismo ha impulsado para el enclave palestino-- más allá de su segundo mandato en la Casa Blanca e, incluso, "de por vida".
"Tengo derecho a serlo si quiero", ha respondido al ser preguntado a bordo del 'Air Force One' acerca de si considera presidir el órgano de transición gazatí diseñado por su Ejecutivo aun cuando se agoten los años de la 47ª Administración estadounidense.
Hamás condena "con firmeza" la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump
El grupo islamista Hamás condenó "con firmeza" este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, que deberá supervisar el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz, y consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas", aseguró Hamás en un comunicado. Netanyahu aceptó ayer la oferta de Trump, que oficializó este jueves la iniciativa en Davos (Suiza) arropado por una veintena de jefes de Estado y Gobierno. El primer ministro israelí pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".
Israel anuncia el derribo de un dron con armas que cruzó la frontera desde Jordania
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron cargado con armas que cruzó desde la frontera con Jordania, un día después de una operación similar en la frontera con Egipto, sin que por ahora haya detalles sobre quién estaría detrás de estos intentos de contrabando.
Así, ha manifestado en un comunicado que el dron fue derribado tras cruzar la frontera y ha apuntado que el aparato portaba diez pistolas, al tiempo que ha recalcado que todas ellas han sido incautadas y entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento.
Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha tildado este jueves de "injusta" la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra seis organizaciones humanitarias con sede en la Franja de Gaza por sus vínculos con las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del grupo islamista.
El grupo ha afirmado que el paso de Washington llega "a raíz de la incitación por parte de la entidad sionista --en referencia a Israel--, que continua su guerra abierta contra el pueblo palestino y su causa nacional", antes de agregar que la medida "perpetuará el sufrimiento" de la población de Gaza.
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- ¿Quieres ver a Mbappé o Vinícius? Te contamos cuándo y dónde llega el Real Madrid a Castellón