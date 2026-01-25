EN DIRECTO
Brasil
Al menos 34 heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia
Algunos de los afectados fueron conducidos al hospital
EFE
Sao Paulo
Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.
Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil, hubo al menos 34 heridos, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital.
