La fiscal general de EEUU pide a Minnesota su padrón electoral para "terminar con el caos"

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, ha pedido al estado de Minnesota que entregue sus listas de votantes como una de las medidas para "terminar con el caos" reinante en la ciudad de Minneapolis, escenario de una enormemente cuestionada operación contra migrantes, en la que agentes del ICE han matado a dos personas. La última, abatida este mismo sábado, era un enfermero estadounidense de 37 años.

Senadores demócratas como Chris Murphy han declarado su consternación por la misiva (verificada por los principales medios estadounidenses y que la propia Bondi ha confirmado en una entrevista con Fox News, aunque no se extendió sobre su contenido) y han denunciado que el ICE, en realidad, es una herramienta de presión para volcar las elecciones a favor del Partido Republicano en tradicionales estados en disputa.

"Esto nunca se ha tratado de seguridad ni de inmigración. Es un pretexto para que Trump se apodere de las elecciones en estados clave", ha señalado Murphy en un vídeo colgado en sus redes sociales.

La carta de Bondi insta al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, que "permita que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceda a los padrones electorales para confirmar que las prácticas de registro de votantes cumplen con la ley". "Cumplir con esta solicitud de sentido común garantizará mejor unas elecciones libres y justas y aumentará la confianza en el estado de derecho", sostiene Bondi.

Bondi, tras denunciar una vez más que incidentes como las muertes a tiros a manos de agentes federales de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti son consecuencia de la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad locales, exige también a Walz que endurezca sus políticas locales migratorias para ahorrarse la presencia del ICE.

La fiscal general se suma también a las acusaciones de la Administración Trump contra las finanzas del Estado. El presidente de Estados Unidos ha acusado varias veces a las autoridades locales de perpetrar un "fraude" en sus programas de servicios sociales, todavía bajo investigación; una presión añadida sobre Walz, que ha anunciado que no se presentará a la reelección.

"La anarquía en las calles se corresponde con el fraude financiero sin precedentes que ocurre bajo su supervisión. Y el fraude descontrolado en su estado también afecta la seguridad electoral", ha indicado Bondi, quien también ha pedido datos de los programas de seguridad social locales para "que el gobierno federal investigue el fraude de manera eficiente".