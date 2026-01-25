Irán ofrece Internet limitado a comerciantes: 20 minutos y con vigilante

Los comerciantes iraníes pueden conectarse a Internet durante 20 minutos al día y en presencia de un observador en la Cámara de Comercio de Teherán y algunas capitales provinciales, mientras el país atraviesa el decimoséptimo día de apagón digital, tras las protestas vividas en las que han muerto más de 3.000 personas.

“Los comerciantes deben registrarse para usar Internet y luego, bajo la supervisión de un observador, pueden acceder durante unos 20 minutos”, anunció el jefe de la Cámara de Comercio Irán-China, Majid Reza Hariri, según informó el medio Asriran. Hariri indicó que ese límite de tiempo “no es ideal” y que en 20 minutos los comerciantes solo pueden revisar algunos correos electrónicos

Según explicó, la medida de control del acceso a Internet responde a la preocupación de las autoridades por posibles ataques cibernéticos. Sin embargo, no se aclaró qué organismo supervisa el uso de la red ni el tipo de contenido que se busca controlar. “Este método no es una solución adecuada al problema del corte de Internet”, señaló Hariri, y agregó que las aplicaciones de mensajería se han convertido en la herramienta principal de comunicación con socios extranjeros. “Toda nuestra comunicación con otros países se realiza a través de estas plataformas”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, afirmó que es necesario encontrar soluciones que protejan la infraestructura del país sin obstaculizar la actividad económica. “Debemos permitir que los negocios puedan operar, mientras se protege la seguridad del país”, concluyó.

Las autoridades iraníes dicen que aún no tienen datos sobre el costo económico que está provocando el corte de Internet, que cumple hoy 17 días. Sin embargo, NetBlocks, grupo que monitorea Internet, informó en los primeros días de desconexión que cada día de interrupción le cuesta al país más de 37 millones de dólares.

La república Islámica cortó el internet global el 8 de enero, día en que las protestas antigubernamentales desatadas el 28 de diciembre llegaron a su punto álgido y enfrentaron una dura represión estatal, que según la versión oficial, causó la muerte de más de 3.100 personas, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifran en 5.495 los muertos.

La República islámica responsabiliza a Estados Unidos e Israel y sus “agentes terroristas” por las muertes, mientras organismos como Amnistía Internacional han denunciado una fuerte represión estatal y calificado lo ocurrido en las recientes protestas de “masacre”.