Trump suaviza su mensaje y envía a Mineápolis al 'zar de la frontera' tras la muerte de Alex Pretti

Donald Trump ha suavizado este lunes su mensaje, y aparentemente sus tácticas, respeto a Mineápolis y al despliegue de agentes federales en la principal ciudad de Minnesota. Ese giro del presidente de Estados Unidos llega después de que la crisis política y social se disparara este fin de semana, cuando miembros de la Patrulla Fronteriza mataron a tiros a Alex Pretti. El caso de este segundo ciudadano estadounidense que muere por balas de agentes federales migratorios tras el caso de Renee Nicole Good, abatida el 7 de enero por un miembro de ICE, ha provocado rechazo incluso en el Partido Republicano y el movimiento conservador.

En un par de mensajes colgados este lunes en Truth Social el mandatario ha anunciado que va a enviar a Minnesota a Tom Homan, su “zar” de fronteras, y ha descrito en tono muy positivo una conversación telefónica con el gobernador, el demócrata Tim Walz, al que desde que se inició el despliegue federal en Mineápolis ha estado insultando e incluso acusando de “insurreccionista”, igual que a otras autoridades demócratas como el alcalde, Jacob Frey.

“El gobernador me ha llamado con la petición de que trabajemos juntos”, ha escrito Trump, que ha descrito como “muy buena” la llamada y ha asegurado: “Parece que estamos en la misma longitud de onda”.

Envío de Homan

Tres horas antes Trump había anunciado en otro mensaje en Truth Social el envío de Homan a Mineápolis y había escrito: “es duro pero justo y va a informarme directamente”. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, añadió después que Homan “va a gestionar las operaciones de ICE sobre el terreno”.

Ese despliegue es una forma de la Casa Blanca de tratar de aplacar críticas, pues Homan llega con el supuesto objetivo de centrarse en persecución de inmigrantes con historiales criminales. Eso podría contribuir a reducir las imágenes que ha dejado hasta ahora la operación en Mineápolis, con una dureza y agresividad de la que no han quedado exentos niños, ancianos, enfermos, inmigrantes con papeles en orden o ciudadanos.

Es un paso que además resta autoridad a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, el Departamento del que dependen tanto ICE como la Patrulla Fronteriza. Los demócratas habían intensificado las amenazas de poner en marcha el proceso para someterla en el Congreso a un ‘impeachment’.

La crisis elevada desde este fin de semana y el rechazo a las acciones federales en Mineápolis también han creado el fantasma de que en el Congreso no fuera a aprobarse antes del plazo de este viernes a medianoche el presupuesto del gobierno si incluye más fondos para Seguridad Nacional y con ello para ICE y la Patrulla Fronteriza, algo que podría llevar a otro cierre operativo.