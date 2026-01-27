Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150 % el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000, anunció este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder.

La fuente de UNICEF advirtió de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando "antes del conflicto" era "uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto".

Los espacios de aprendizaje de UNICEF proporcionarán además lavabos y lugares donde lavarse las manos, servicios básicos "de los que muchos niños carecen", subrayó.