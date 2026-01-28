Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán avisa a EEUU de responderá a un ataque "como nunca antes"

Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.

En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York ha respondido a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Oriente Próximo. "Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!", ha señalado.