Petro reactiva su disputa con Trump: dice que Maduro está "secuestrado" en EEUU y debe ser devuelto a Venezuela

Falta menos de una semana para el encuentro en Washington entre Donald Trump y Gustavo Petro. El presidente colombiano decidió en estas largas vísperas reactivar su controversia con el magnate republicano. Estados Unidos, dijo, debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que eventualmente sea juzgado por un tribunal de ese país, "y no uno gringo". Petro aseguró que el hombre que había gobernado Venezuela por 12 años se encuentra "secuestrado" en EEUU. Las palabras resonaron con fuerza no solo por su contenido sino por haber sido dichas en momentos que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, deslizara la posibilidad de una nueva intervención militar en territorio venezolano si la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, no se ajusta a los requerimientos de la Casa Blanca. "Estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos no la consiguen".

Petro nunca reconoció la victoria electoral de Maduro en los polémicos comicios de 2024 y ha sido crítico de lo que sucedía al otro lado de la extensa frontera compartida. No obstante, levantó la voz frente a la serie de hundimientos de lanchas en el Caribe sur y el Pacífico colombiano, así como la operación que derivó en la "captura" de Maduro, el pasado 3 de enero. La amenaza de Trump de repetir acciones de esa naturaleza en Colombia llevó a Bogotá a realizar ingentes esfuerzos para aventar ese peligro. Petro y el magnate conversaron casi una hora por teléfono y se crearon las condiciones para un encuentro que tendrá lugar la semana venidera, justo un mes después de la incursión en Venezuela. Durante un acto público en la capital, el gobernante de izquierdas retomó su hilo argumental suspendido después del intercambio con Trump. "A nadie se le ocurre, con dos dedos en la frente, bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida que van a producir. No por Maduro, sino por Bolívar y la libertad". Y como si entreviera el resultado de su próxima conversación en el Salón Oval añadió: "nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo: es libertad o muerte".

El ex guerrillero del M-19 lamentó la "incapacidad" de Naciones Unidas para preservar la legislación internacional. Lo de Caracas, remarcó, fue precedido por un episodio más grave. La ONU "no fue capaz de parar el genocidio en Gaza".

Una visita clave

Petro no solo se verá frente a frente con Trump. Participará de una reunión en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), programada para un día después. De una manera que no pasó inadvertida a los analistas, Petro sugirió semanas atrás que la cita con Trump podría ser un fracaso. "Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo".

Su llegada a Estados Unidos está precedida de un año marcado por diversos momentos de una tensión bilateral que se inició con las deportaciones de migrantes colombianos. "Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner: ¿para qué me quitan si me la vuelven a dar? ". La embajada estadounidense en Bogotá le acaba de conceder a la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, un permiso temporal para viajar a Washington a los efectos de preparar el viaje del presidente y una agenda que contendrá seguramente asuntos sensibles como el combate contra el narcotráfico.

El expresidente César Gaviria le había sugerido el pasado lunes a Petro que prescindiera de "una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal" frente al multimillonario. "La prioridad estratégica debe ser clara: rehabilitar la confianza" con el principal socioeconómico, "evitando confrontaciones innecesarias y privilegiar resultados concretos y expresamente buscados". Petro debe "garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU", una manera elegante de aludir a China.