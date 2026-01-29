Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 490 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales cinco cadáveres, cuatro muertos en ataques israelíes y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. Así, ha especificado que desde el 10 de octubre se han confirmado 492 "mártires" y 1.356 heridos, mientras que la cifra de cuerpos hallados en zonas de las que se retiraron los soldados de Israel en el marco del acuerdo asciende ya a 715. La cartera ha subrayado además que la ofensiva lanzada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 71.667 muertos y 171.343 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".