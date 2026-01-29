Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

