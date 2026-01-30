Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atracción de talento

España logra atraer a una veintena de científicos punteros de Estados Unidos que huyen de la represión de Trump

Cada investigador recibirá una media de un millón de euros para desarrollar su actividad en los laboratorios españoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Europa Press

Valentina Raffio

Barcelona

Una veintena de científicos punteros que hasta ahora habían desarrollado su actividad en Estados Unidos están preparando sus maletas para trasladarse a España. Según ha anunciado este viernes el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon en la última edición del programa de atracción de talento científico extranjero para trasladar su trabajo a España. De estos, uno de cada tres solicitantes era de Estados Unidos. La resolución final del programa ha seleccionado un total de 37 líderes científicos internacionales, de los cuales un 56,7% provienen de los laboratorios que están sufriendo la censura, los recortes y la represión de la administración Trump.

En los tres años de historia de este programa, nunca se habían recibido tantas solicitudes de científicos de Estados Unidos. En la primera edición, en 2023, ningún investigador estadounidense se presentó a estas ayudas. En la segunda, en 2024, solo hubo un 16% de perfiles estadounidenses. En la tercera edición, que se lanzó a mediados del 2025, en pleno huracán Trump, las solicitudes de científicos de Estados Unidos se dispararon hasta un 76%. Según consta en la resolución del programa, entre los seleccionados de este año hay una docena de científicos de nacionalidad estadounidense que quieren trasladarse a España y casi una decena más de españoles que trabajaban en Estados Unidos y que ahora quieren volver.

Noticias relacionadas

La iniciativa moviliza un total de 38,9 millones de euros lo que, en la práctica, equivale a que cada investigador tendrá alrededor de un millón de euros para trasladar su proyecto a España. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que este programa permite incorporar "excelentes científicos y científicas que van a contribuir a seguir construyendo un mejor país para la ciencia" y ha definido a España como un "refugio de valores democráticos frente a los recortes en ciencia por parte de otros países". En ese contexto, Morant ha señalado que, además de la calidad de los centros de investigación, "los investigadores eligen a España por ser un país que defiende la democracia".

