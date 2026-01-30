Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaObras puerto CastellónCrisis trenes ComunitatJoven cae edificio CastellóAgenda fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel anuncia que ha matado a tres milicianos palestinos entre nuevos bombardeos en el centro y sur de Gaza

Un hombre camina entre las tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados entre las ruinas dejadas por la ofensiva aérea y terrestre israelí en la ciudad de Gaza.

Un hombre camina entre las tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados entre las ruinas dejadas por la ofensiva aérea y terrestre israelí en la ciudad de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents