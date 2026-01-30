El Gobierno de Trump abre una investigación de derechos civiles por la muerte en Minneapolis de Pretti pero el presidente lo insulta como "agitador"

Desde que agentes federales de la Patrulla Fronteriza mataron el sábado en las calles de Minneapolis a Alex Pretti, un estadounidense de 37 años, enfermero que atendía a veteranos en la UCI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado intentando frenar la crisis política y social desatada por ese incidente.

Primero llegaron cambios de tono y de tácticas, incluyendo el relevo de Gregory Bovino, polémico mando a cargo del despliegue federal de ICE y CBP, y el envío a Minnesota del ‘zar’ de fronteras Tom Homan. Este viernes se ha anunciado que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación de derechos civiles.

Es un paso importante que, al menos sobre el papel, responde a uno de los clamores sociales y políticos que siguieron al suceso, incluyendo por parte de senadores republicanos. Y puede aplacar dudas y críticas de los últimos días, cuando se cuestionó que la investigación hubiera quedado en manos del Departamento de Seguridad Nacional que dirige Kristi Noem, del que forman parte tanto la Patrulla Fronteriza como ICE, que iba a llevar a cabo unas pesquisas centradas solamente en determinar si hubo uso de fuerza excesiva.

Expectativas rebajadas

El anuncio de la apertura de la investigación lo ha realizado en una rueda de prensa convocada para anunciar la desclasificación de papeles de Jeffrey Epstein el número 2 de justicia, Todd Blanche. Y el exabogado de Trump se ha encargado de rebajar las expectativas: “No quiero que la conclusión sea que va a haber una investigación enorme de derechos civiles”, ha declarado. “Lo describiría como una investigación estándar del FBI, en términos de que necesita que se involucren abogados de la división de derechos civiles”.

Pese a ese aviso, al menos con Pretti se está haciendo lo que no se hizo con Renée Nicole Good, la otra ciudadana estadounidense, poeta y madre de tres hijos, que un agente federal de ICE mató a tiros en su coche en Minneapolis el 7 de enero. En ese caso no hay siquiera investigación de potencial violación de derechos civiles.

En el caso de Good, además, aunque inicialmente el FBI abrió una investigación de derechos civiles fue algo breve y rápidamente se cambió de dirección y se empezó a investigar a la esposa de la víctima. Aquello provocó dimisiones en distintas oficinas de fiscales, tanto en Minnesota como en Washington.

Insultos a Pretti

La cautela es buena consejera a la hora de analizar hasta dónde Trump y su gobierno están virando en Minneapolis. En la madrugada, antes de que Blanche hiciera su anuncio, Trump colgaba un mensaje en Truth Social donde definía a Pretti como “agitador y, quizá, insurreccionista”.

El presidente hacía referencia a un vídeo grabado 11 días antes de la muerte de Pretti en el que se le ve en un enfrentamiento con un agente de ICE. Trump asegura que el enfermero “grita y escupe en la cara a un agente de ICE muy calmado y controlado y luego golpea desquiciado a un vehículo del gobierno nuevo y muy caro de forma tan dura y violenta que rompió la luz trasera”. Trump habla de una muestra de “abuso y rabia” y “locura y descontrol”.

Asalto a la libertad de prensa

El anuncio de Blanche llega, además, horas después de que se supiera que el Departamento de Justicia ha arrestado a dos periodistas que cubrieron una protesta en una iglesia de St. Paul, la “ciudad gemela” de Minneapolis. Uno de ellos es el expresentador de CNN Don Lemon, al que se ha acusado de violar ley federal con su cobertura (cargos que la semana pasada había rechazado un tribunal).

Esa detención y la de la reportera Georgia Fort vuelve a disparar las alarmas sobre los asaltos a la libertad de prensa. Lemon y Fort siguieron hasta el interior de la iglesia a manifestantes que protestaban a un reverendo allí que es líder local de ICE.

Noticias relacionadas

La Casa Blanca previamente había alterado con inteligencia artificial la imagen de una de las tres manifestantes que fue detenida en la primera ronda de arrestos. Otros dos han sido arrestados junto a los periodistas.