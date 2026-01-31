Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, incluidos varios niños, según informaron dos hospitales de la Franja, en una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego

Un momento del traslado del cuerpo de un palestino entregado por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego, este viernes en Gaza.

Un momento del traslado del cuerpo de un palestino entregado por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego, este viernes en Gaza. / Ap/

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

