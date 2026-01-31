La embajadora de Israel niega que haya genocidio en Gaza: "Usar ese término es manipular de forma muy cínica"

De padres argentinos y nacida en Jerusalén, Dana Erlich es hoy embajadora en funciones de Israel en España. Asumió el cargo hace cinco meses, en un momento crítico del conflicto con Palestina y en medio de la peor crisis institucional con nuestro país.

La diplomática israelí niega en rotundo que Israel haya cometido genocidio en Gaza: “Usar esta palabra es manipular los términos de la ley internacional y las reglas de la guerra de una forma muy cínica”. Erlich recuerda que hay una Corte Internacional de Justicia, que es “la que tiene el derecho de determinar si ocurrió ese crimen o no”, y denuncia una campaña que condujo a esa grave acusación “ya desde el 9 de octubre (de 2023), dos días después de la masacre que lanzó Hamás”. Afea además que se use “este término contra el pueblo judío, que sufrió genocidio en el Holocausto”.

Dana Erlich confiesa sentirse molesta por “la manipulación de la verdad y de la historia” que, a su juicio, realizó el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, en la entrevista 'Un café en las alturas' publicada el pasado 17 de enero en los medios de Prensa Ibérica: “Me dolió que ni siquiera pudiera llamar a Hamás organización terrorista”. “Ese es mi compañero de paz”, agrega con ironía.

En esta entrevista, la diplomática israelí reflexiona sobre los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás –“fue el principio de una guerra”–, defiende la legitimidad de la respuesta del Gobierno israelí –actuamos bajo la ley y el derecho internacional” – y, preguntada por los 70.000 muertos en la Franja de Gaza en los dos últimos años, arguye que la verdad y los datos “se manipulan”, lamentando que esas cifras son las que Hamás aporta a Naciones Unidas: “solo pido que la gente las ponga en duda”. “El objetivo de Israel es vivir; vivir en paz sería lo más adecuado para todos, pero lo mínimo es poder vivir en nuestro país”, apunta.

Erlich, que asegura ver con preocupación “el establecimiento de grupos terroristas cuya misión es destruir Israel” y abre una puerta al diálogo: “nosotros estamos dispuestos a hablar y negociar cuando haya un líder verdadero”.

La diplomática israelí denuncia una creciente aversión hacia el pueblo judío en nuestro país: “Me preocupa el antisemitismo que vemos en las calles de España”. “Me preocupa –insiste– que no se rechacen manifestaciones violentas y que veamos como organizaciones como Samidoun promueven llamadas a la lucha armada en las mismas calles de España que sufrieron tanto el terrorismo”, afirma a la vez que admite que mantiene “opiniones diferentes con el Gobierno de España” y recuerda que españoles e israelíes “compartimos la lucha contra el terrorismo”.

“Quiero vivir al lado de mis vecinos en paz, lo hemos logrado con diferentes países, pero para eso necesitamos que nuestros vecinos también quieran la paz”, concluye.