Seis muertos en el sur de Irán que las autoridades niegan que hayan sido ataques

Al menos seis personas murieron este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, que las autoridades atribuyeron a la fuga y acumulación de gas, al rechazar los rumores de ataques a objetivos militares.

"Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas en una explosión de gas doméstico en la ciudad de Ahvaz", anunció el vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayatí, según informó la agencia Mehr.

Cuatro de las víctimas mortales eran miembros de una misma familia. Además, un niño y una mujer fueron rescatados de debajo de los escombros, después de que la explosión destruyera un edificio de cuatro viviendas.

Una segunda explosión

Mientras tanto, en la ciudad de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, un estallido en un edificio residencial de ocho plantas provocó la muerte de al menos una persona y dejó 14 heridos, anunció el director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hasanzadeh, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. El fallecido es un niño de cuatro años.

La televisión estatal mostró imágenes del lugar del estallido e indicó que dos pisos del edificio, unos diez vehículos y varios comercios resultaron dañados. El cuerpo de bomberos indicó que las investigaciones preliminares señalan que el accidente se debió a una fuga de gas.

Las autoridades negaron que las explosiones tengan relación con un incidente de seguridad.

Rumores de ataques

Los medios iraníes desmintieron informaciones difundidas por varios canales de Telegram sobre el supuesto asesinato del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Alireza Tangsiri, en el estallido de Bandar Abás. Tasnim calificó esos rumores de "completamente falsos" y afirmó que han sido difundidos como parte de "una operación psicológica antiiraní".

Asimismo, la Armada de la Guardia Revolucionaria negó informaciones sobre ataques con drones contra sus bases en la provincia de Hormozgán, asegurando que ningún edificio afiliado a la fuerza haya sufrido daños.

Estas explosiones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota militar cerca de las aguas iraníes del golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán si no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes.