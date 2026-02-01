Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y Gaza, se ha reabierto de momento solo en una "fase piloto" de "preparativos preliminares", según Israel

Ambulancias en el lado egipcio del paso de Rafah, este domingo.

Ambulancias en el lado egipcio del paso de Rafah, este domingo. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

