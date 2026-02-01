En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y Gaza, se ha reabierto de momento solo en una "fase piloto" de "preparativos preliminares", según Israel
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de su actividad en Gaza el 28 de febrero
Médicos sin Fronteras (MsF) saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos. "Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", dijo el ministro de la cartera, Amichai Chikli, en el comunicado.El Ministerio acusa a la ONG de cambiar "abruptamente" su posición respecto a la exigencia de entrega de las listas de sus trabajadores en la Franja de Gaza, algo que rechazan e estas organizaciones, que temen por la seguridad de sus empleados gazatíes.
Jameneí advierte a EEUU de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional
El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, aseguró este domingo que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. “Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Jameneí durante un encuentro con miles de personas con motivo del aniversario del regreso histórico del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, a Irán desde el exilio, diez días antes del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.
La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que su país no comenzará un conflicto, pero “dará un golpe firme a cualquiera que le ataque”, en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico y ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear.
La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos, según Israel
El Cogat, el brazo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, informó de que realiza este domingo una "fase piloto" de "preparativos preliminares" en el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, y confirmó que aún no está operativo para el paso de palestinos. En un comunicado enviado a EFE, el Cogat afirma que dicha "fase piloto inicial" se realiza "en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes". En su nota, el organismo israelí asegura que el paso se abrió este domingo para el paso limitado de residentes "de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política", pero, acto seguido, añade que aún no pueden pasar por allí personas.
Irán asegura que está avanzando con EEUU en la creación de un "marco de negociaciones"
Despues de varios días de declaraciones amenazantes y del despliegue militar estadounidense cerca de aguas iraníes, este domingo la situación entre Washington y Teherán apunta a una posible desescalada. Así se deduce del anuncio realizado por el secretario del Consejo Supremio de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, quien sostiene que Washington y Teherán están haciendo progresos en este sentido. "Contrariarmente a la atmósfera de guerra artificial de los medios de comunicación, la formación de un marco para las negociaciones está avanzando", afirmó Larijani en X.
Un ataque con dron israelí mata a un hombre en el centro de Gaza pese al alto el fuego
Un ataque con dron israelí mató este domingo a un hombre en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde hace casi cuatro meses, según informó a EFE una fuente del hospital Mártires de Al Aqsa, a donde fue trasladado el cuerpo. El ataque, según la misma fuente, se produjo cerca del corredor de Netzarim, fuera de la zona controlada por el Ejército israelí. Un responsable del Ministerio de Sanidad de Gaza informó a EFE de que el fallecido tenía 48 años.
Trump sostiene que un acuerdo "satisfactorio" con Irán debe suponer su desarme nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que se están llevando a cabo negociaciones con Irán y que ve posible alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con la república islámica, pero que este debe incluir el fin de su programa nuclear. "Se puede llegar a un acuerdo negociado que sea satisfactorio, pero sin armas nucleares. Dijeron que deberían hacerlo, pero no sé si lo harán, pero nos están hablando", ha sostenido el mandatario de la Casa Blanca en un comparecencia a los medios a bordo del avión presidencial. De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido su postura respecto al programa nuclear iraní después de que este viernes impusiera un ultimátum para alcanzar un acuerdo sin hacer pública ninguna fecha concreta.
El paso de Rafah reanuda parcialmente el tránsito de personas tras un año y medio de cierre
El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este domingo para el tránsito de personas tras un cierre de año y medio por la guerra, según ha anunciado la administración israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT. "De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafá ha quedado abierto hoy para el paso limitado únicamente de residentes", ha informado la autoridad israelí. El responsable de prensa de la Unión Europea en Jerusalén, Shadi Othman, también ha informado de la reapertura del paso en una entrevista con la emisora Voice of Palestine, donde ha precisado que el cruce será escenario hoy de un "episodio de prueba" para " facilitar el movimiento limitado de los palestinos hacia y desde la Franja de Gaza".
32 muertos este sábado
Ya son 32 los palestinos muertos este sábado en Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave pese al alto el fuego en vigor, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil. "Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires (muertos) de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría de ellos niños y mujeres", detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.
Dos explosiones en Irán causan cinco muertos y autoridades niegan que hayan sido ataques
Al menos cinco personas murieron este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, que las autoridades atribuyeron a una fuga de gas y a otro estallido en un edificio residencial, al rechazar los rumores de ataques a objetivos militares. Cuatro personas murieron en una explosión de gas en una vivienda de la ciudad sureña de Ahvaz, según informó la agencia Mehr. El cuerpo de bomberos está limpiando la zona y retirando los escombros para hallar a posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.
Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego
Una persona ha muerto este sábado en un bombardeo israelí en Rabaa Thalathin, en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El fallecido estaba realizando una reparación en el tejado de una vivienda de la localidad cuando se produjo el ataque de un dron israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.
