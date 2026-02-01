Hoy, prueba piloto
Israel retrasa a mañana lunes la reapertura del paso de Rafah para personas
El Ejército israelí anunció el viernes que este domingo se reanudaría el tránsito por la frontera que une Gaza con Egipto
EFE
El cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará finalmente este lunes, según el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT), que el viernes informó de que la reapertura sería este domingo.
"Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", señaló hoy el COGAT en un comunicado.
Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparaciones preliminares" previas al movimiento de la población.
Fuentes de la seguridad egipcia también confirmaron a Efe que el paso abrió hoy "a modo de prueba" para probar los mecanismos acordados de tránsito de personas y mercancías.
Para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes de la Franja (50 pacientes médicos y 100 acompañantes), indicó el Ministerio de Sanidad del enclave, que dijo sin embargo no haber recibido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar su traslado.
Capacidad para 200 personas
Según la fuente de seguridad egipcia, el paso tendrá capacidad para unas 200 personas: las 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán. "Sólo los residentes aprobados podrán entrar (en el enclave) y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad", detalló.
Apuntó también que Israel permitirá a los miembros del comité tecnócrata palestino, que tiene el encargo de gestionar Gaza, "ingresará en la Franja en los próximos días a través del cruce de Rafah, en un gesto de buena voluntad hacia la Administración estadounidense".
El paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.
Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí. Desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, el lado gazatí del cruce ha estado bajo control militar de Israel, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, iniciada el 10 de octubre pasado.
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector