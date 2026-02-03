Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.

"Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto", indicó en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar "inmediatamente".

El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón (sureste).

La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años, era profesora de artes plásticas y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen.

De acuerdo a los datos aportados hasta el momento por la Fiscalía de Tolón, según informó el medio público Ici, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas (13.00 GMT) en plena clase.

Noticias relacionadas

"Su pronóstico vital está comprometido en este momento", detalló también la Fiscalía.