Presidenta del Parlamento Europeo
Roberta Metsola pide en el Senado más Europa en estos "tiempos convulsos": "Juntos somos invencibles"
La presidenta de la Eurocámara visita España con ocasión de los 40 años de la entrada de nuestro país en la Unión Europea, y se reúne con el ministro de Exteriores, el presidente del Senado y la presidenta de la Comunidad de Madrid
Antes de dar su discurso oficial ante el Senado español con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo se ha dado un baño de ideas frescas, en una reunión con centenares de jóvenes madrileños. "No he visto en ellos pesimismo, sino todo lo contrario", ha dicho Roberta Metsola en la Cámara Alta. Se preocupan por los precios de la vivienda, algo sobre lo que la Unión Europea puede hacer más, ha dicho la política maltesa.
El contexto es sombrío, con una guerra en suelo europeo, desastres naturales y cambios tecnológicos vertiginosos, ha reconocido, pero da una receta: "Juntos somos fuertes; somos superpotencia económica y de valores en el mundo... En el mundo convulso en el que vivimos, cuando estamos juntos, somos imbatibles".
Metsola ha arrancado su alocución en el Senado con un mensaje de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. "Me conmoví profundamente por la historia de la niña de seis años que había venido a Madrid a celebrar los Reyes y que es la única sobreviviente de la familia. Es una historia que llevo todavía en el corazón", ha confesado.
España se adhirió a las entonces llamadas Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, junto con Portugal. Eso supuso un punto de inflexión democrático y de prosperidad, asegura. Europa transformó a España, pero también España ha contribuido a hacer Europa: "Ustedes han contribuido a hacer una Unión más cercana a los ciudadanos", ha dicho a los senadores presentes.
Incertidumbre geopolítica e inflación
En el núcleo político del discurso, Metsola ha pintado un mundo más agresivo, con guerra y competencia geopolítica. Esa incertidumbre se traslada a la cesta de la compra, los precios de la energía o de la vivienda. "El cambio vertiginoso a nuestro alrededor supera la velocidad de nuestras decisiones", ha dicho. Propone "pensar a lo grande" y avanzar con "pragmatismo realista", eliminando barreras del mercado interior y aumentando la integración económica, la inversión y la innovación.
En lo concreto, pide mantenerse unidos en el apoyo a Ucrania, profundizar en la inversión en defensa con aliados de la OTAN y reactivar alianzas y acuerdos con Estados Unidos, pero con "respeto mutuo", y con socios como Canadá, México, Mercosur, Japón o India. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han firmado en las últimas semanas dos grandes acuerdos comerciales: uno con India, y otro con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
Además del discurso en el Senado, Roberta Metsola se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que comparte grupo en el Europarlamento, el Partido Popular. También se ha visto con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.
Ha terminado su discurso en la Cámara Alta española con un "¡viva España! ¡Viva Europa!"
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal