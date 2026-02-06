Otra distracción: Trump utiliza IA para comparar a los Obama con monos en pleno escándalo por el caso Epstein

"Inundar la zona de mierda". Donald Trump sigue aplicando a la perfección la estrategia ideada por su exasesor, el gurú de la extrema derecha y estafador convicto Steve Bannon, para distraer, confundir y paralizar a sus rivales.

En pleno escándalo por las revelaciones del caso Epstein, el presidente de Estados Unidos ha publicado un vídeo generado con inteligencia artificial en el que muestra al demócrata Barack Obama y a su esposa Michelle Obama convertidos en monos, una referencia racista con la que busca denigrar al primer presidente y a la primera primera dama afroamericanos de la historia del país.

El vídeo, focalizado en promover la desmentida conspiración de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a Joe Biden robarle las elecciones presidenciales de 2020, es solo una de las más de 60 publicaciones que el mandatario republicano ha compartido en un hiato de tan solo tres horas. Ese alud de contenidos incluye bulos, la promoción de algunas de sus medidas, que se anunciarán este domingo en la Super Bowl, así como su exigencia de que esculpan su rostro en el Monte Rushmore.

Donald Trump y Jeffrey Epstein / Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

En el momento de la publicación de esta noticia, el vídeo, compartido en Truth Social, ha sido compartido en más de 800 ocasiones y cuenta con casi 3.000 'me gusta'.

Espiral Epstein

La frenética actividad digital de Trump llega en medio del escándalo por la nueva revelación de archivos sobre el magnate financiero y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, quién mantuvo una relación temporal de amistad con el ahora presidente.

Noticias relacionadas

Los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia apuntan directamente a varios aliados de Trump, entre los que destacan el magnate tecnológico Elon Musk, su Secretario de Comercio, Howard Lutnick, o el mismo Bannon.