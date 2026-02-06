Irán y EEUU empiezan las negociaciones indirectas en Omán ante la amenaza de una nueva guerra

Irán y Estados Unidos empiezan este viernes sus esperadas e increíblemente tensas primeras negociaciones nucleares desde junio del año pasado, cuando los dos países, tras varias rondas de encuentros, rompieron la mesa de negociaciones a causa del inicio de la guerra de 12 días entre la República Islámica e Israel, iniciada por sorpresa por el Estado hebreo.

Las negociaciones de este viernes, sin embargo, van mucho más allá: durante las últimas semanas, EEUU ha amasado buena parte de su flota naval en las costas de Irán, y amenaza con una intervención militar contra Teherán si no se consigue un acuerdo.

El régimen iraní vive aislado tanto internacional como nacionalmente, con el riesgo de que se desarrolle otra enorme ola de protesta como a inicios de enero, reprimida y masacrada por la República Islámica, cuyas fuerzas mataron cerca de 10.000 de sus propios ciudadanos en pocos días, según recuentos de oenegés.

"Irán entra a la diplomacia con sus ojos abiertos y con una memoria clara del pasado. Entramos a las negociaciones de buena fe y somos firmes. El respeto mutuo y el respeto a los intereses de los demás no son solo retórica; son pilares fundamentales de un acuerdo que dure", ha declarado, justo antes de las negociaciones, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, quien lidera la delegación persa. La delegación estadounidense está encabezada por el jefe negociador de Donald Trump, Steven Witkoff, y por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Abandonar el país

Las expectativas, sin embargo, son muy pocas: el Gobierno iraní ha insistido -para el enfado de otros países regionales como Turquía, Egipto y Qatar, claves en la mediación en los últimos días entre Washington y Teherán- que las conversaciones sean solo nucleares y solo con los estadounidenses; y que sean además indirectas. Mientras duren las charlas, Araghchi no tiene previsto encontrarse con Witkoff y Kushner en persona, sino que será el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien ejerza de mensajero entre habitaciones.

EEUU se ha quejado en los últimos días que un formato así dificultará el llegar a ninguna resolución favorable. Irán, además, ha rechazado por completo discutir su programa de misiles balísticos, y su apoyo a varias milicias regionales, como Hizbulá en el Líbano y Hamás en Gaza, entre otras.

Noticias relacionadas

Ante el enorme riesgo de un fracaso de las charlas y, por lo tanto, de un ataque contra la República Islámica, la embajada virtual estadounidense en Irán —EEUU no tiene embajada en la República Islámica— ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible o se encierren en "lugares seguros" inmediatamente. Irán ha amenazado en las últimas semanas que una intervención estadounidense conllevaría a una guerra no solo entre los dos países, sino en todo Oriente Próximo.