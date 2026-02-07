Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y seis heridos por ataques de drones ucranianos contra una región fronteriza rusa

Los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos, denunciaron este sábado las autoridades rusas.

En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.

Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.