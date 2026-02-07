En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un muerto y seis heridos por ataques de drones ucranianos contra una región fronteriza rusa
Los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos, denunciaron este sábado las autoridades rusas.
En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.
Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.
Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este sábado el reciente ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, y ha reafirmado el apoyo y la ayuda del Gobierno al pueblo ucraniano.
"Una noche más, ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno. Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles", ha escrito Albares en un mensaje en la red social X.
Trump da hasta junio a Ucrania y Rusia para terminar con la guerra antes de centrarse en las elecciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que Donald Trump ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre.
"Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos", ha explicado Zelenski durante un encuentro con periodistas del país.
Rusia ataca el corazón de la red ucraniana con bombardeos a plantas térmicas y líneas de alta tensión
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
El OIEA advierte del deterioro en la red de seguridad nuclear ucraniana y pide "máxima moderación militar"
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lamentado que los riesgos para la infraestructura nuclear ucraniana están "siempre presentes" a causa la continua actividad militar en el país y ha advertido de la necesidad de una reparación en profundidad del sistema de suministro eléctrico de sus centrales para "reforzar su resiliencia y evitar nuevos incidentes".
"El último incidente --durante el pasado fin de semana-- en la red eléctrica de Ucrania es un claro recordatorio de los riesgos que se derivan del deterioro de las condiciones de la red siempre presentes para la seguridad nuclear. Se necesitan reparaciones exhaustivas para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico a las centrales nucleares ucranianas y reforzar su resiliencia ante nuevos incidentes en la red", ha expresado Grossi en un comunicado este viernes.
La operadora estatal ucraniana informa de cortes eléctricos en la mayoría de regiones por ataque masivo ruso
La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones de la red eléctrica de Ucrania, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha dado "un primer paso" en un intento de mitigar la desconfianza entre Rusia y Ucrania, al tiempo que se ha ofrecido como plataforma para diseñar la "arquitectura de la seguridad europea futura".
Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.
"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.
El Kremlin dice que la nueva ronda de negociaciones sobre Ucrania se celebrará "pronto"
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que la nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania se celebrará pronto, sin dar más detalles.
"Eso será pronto", dijo Peskov, citado por la agencia TASS.
Al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría acoger la tercera ronda de las conversaciones, después de que las dos primeras se celebraran en Abu Dabi con su mediación, el representante del Kremlin afirmó que "de eso no se ha hablado".
Zelenski afirma estar "insatisfecho" con la labor de la Fuerza Aérea en algunas regiones de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a los altos mandos de la Fuerza Aérea su desempeño y ha considerado "insatisfactoria" la labor que vienen realizando en lagunas regiones del país, después de que en la última noche cerca de 300 drones rusos fueran neutralizados por las fuerzas ucranianas.
Zelenski ha trasladado al comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko, y al ministro de Defensa, Rustem Umerov, su insatisfacción. "Hemos discutido (...) las soluciones que deberían implementarse de inmediato para derribar con mayor eficacia a los shahids (drones)", ha contado en sus redes sociales.
Sin especificar directamente a qué regiones se refiere, Zelenski ha vuelto de poner de manifiesto las dificultades por las que está pasando Kiev, donde miles de hogares continúan sin suministro eléctrico, después de la campaña de ataques rusos.
Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' rusa, bancos y exportaciones en su 20ª ronda de sanciones
Este nuevo paquete de sanciones, el vigésimo, incluye la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso con la intención de reducir los ingresos energéticos de Rusia, dificultando que Moscú pueda vender su crudo a la Unión Europea a través de buques con bandera de terceros países.
Esta medida se ha incluido en coordinación con otros socios afines de la UE tras abordarlo en una reunión del G7, ya que "el transporte marítimo es un negocio global", según ha explicado la propia Comisión Europea en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario también ha propuesto incluir 43 buques más en su 'lista negra', alcanzando un total de 640 embarcaciones de la 'flota fantasma' rusa que utiliza Moscú para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa. Asimismo, ha propuesto dificultar la adquisición de petroleros por parte de Rusia y prohibiciones generalizadas al mantenimiento de sus buques metaneros y rompehielos.
