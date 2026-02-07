Investigan un posible sabotaje en la alta velocidad italiana tras dos incidentes durante los Juegos Olímpicos

Varios incidentes en las líneas de alta velocidad del norte de Italia, junto con la intervención policial para esclarecer su origen, han provocado este sábado por la mañana horas de retrasos e interrupciones del tráfico ferroviario, coincidiendo con el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo. La empresa ferroviaria estatal, el Grupo FS, ha apuntado a daños “atribuibles a un sabotaje”, mientras que el Ministerio de Transportes, encabezado por Matteo Salvini, ha asegurado que, si se confirman las sospechas de sabotaje, “alguien le desea el mal a Italia”. Aunque el tráfico ya se ha restablecido, las fuerzas de seguridad italianas investigan ahora el posible origen de los incidentes.

El primero caso se reportó en la línea Ancona-Rímini, cerca de la estación de Bolonia Central, debido a un incendio provocado en una cabina de cambio de agujas. En la misma región, la Rete Ferroviaria Italiana detectó una anomalía en el enlace que conecta la línea Bolonia-Venecia con la estación de velocidad de Bolonia. A su llegada, la División de Operaciones Especiales de la Policía italiana (DIGOS) descubrió un artefacto explosivo rudimentario y que habría causado daños en el cableado, según medios informan los medios locales.

"Los técnicos de RFI confirmaron daños intencionales en varios cables esenciales para los sistemas de tráfico y notificaron de inmediato a la policía ferroviaria. Tras completar las inspecciones a las 11:00 h, el personal técnico de Rete Ferroviaria Italiana trabajó para restaurar la infraestructura, permitiendo la reanudación del tráfico a las 12:30 h. Durante la interrupción, los trenes sufrieron retrasos y cancelaciones, ya que no era posible detenerse en la estación de Bolonia en superficie», ha explicado en un comunicado la empresa ferroviaria italiana.

Reacción del ministerio de Transportes

El Ministro de Infraestructura y Transportes de Italia y líder del partido Liga, Matteo Salvini, ha asegurado que se trata de "un acto de delincuencia" y ha aludido a los actos terroristas que se podujeron en Francia, previos a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

"Los graves sabotajes ocurridos esta mañana cerca de la estación de Bolonia y en Pesaro, que causaron graves molestias a miles de viajeros, son preocupantes y reflejan los actos terroristas ocurridos en Francia pocas horas antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, sigue de cerca la evolución de la situación, en la que trabajan las fuerzas policiales", afirma el Ministerio en un comunicado. "Estas acciones, de una gravedad sin precedentes, no dañan en absoluto la imagen de Italia en el mundo, que los Juegos harán aún más convincente y positiva", añade.

Asimismo, Corriere dela Sera recoge las declaraciones de Salvini al ser preguntado por los incidentes en Bornio, al acabar una de las pruebas de los Juegos. "Lamento leer, mientras yo me encuentro aquí en Bormio y todo va bien, noticias procedentes de Bolonia, donde se ha producido un atentado en la línea ferroviaria que está ralentizando todo. Un acto de delincuencia. Si se confirmara que la interrupción en la alta velocidad es consecuencia de un atentado premeditado, en el primer día de los Juegos Olímpicos, podríamos decir que alguien le desea el mal a Italia".