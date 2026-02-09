En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Rusia busca ayudar a Cuba tras quedarse sin combustible para aviones
Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones. "Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica".
Varios aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela
Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar en los próximos días una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, encarcelado horas después de ser ser puesto en libertad
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, próximo a María Corina Machado, ha estado en libertad menos de 12 horas. fstro". Según ha explicado la fiscalía, ha vuelto a ser detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Machado denunció en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.
Los principales aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela
Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.
Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.
Expresidentes iberoamericanos piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela
Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y la "derogación de las leyes represoras".
"32 ex jefes de Estado del Grupo IDEA -Iniciativa Democrática de España y las Américas-, demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela", informó la asociación en redes sociales.
Casi 400 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según coalición opositora
Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de "un número importante" de personas, según un conteo publicado este sábado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En X, la PUD actualizó así las cifras que ha podido verificar hasta las 14:00 hora local de hoy (18:00 GMT), al tiempo que condenó que en "72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente en las puertas de los centros de reclusión".
Familiares de presos políticos en Venezuela exigen liberaciones con o sin ley de amnistía
Parientes de presos políticos en Venezuela dijeron este sábado que seguirán exigiendo liberaciones plenas con o sin ley de amnistía, una propuesta del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que será aprobada la próxima semana, según estimó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
"Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos", manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.
Delcy Rodríguez reafirma su compromiso con la estabilidad tras su encuentro con Zapatero en Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reafirmado este sábado su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad tras la reunión mantenida con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió el viernes en el palacio presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores.
"Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República", ha publicado Rodríguez en redes sociales.
La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez
La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha alertado que el proyecto de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, contiene "omisiones graves" y ha denunciado que "una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera", exigiendo nuevamente la liberación "inmediata" de todos los presos políticos.
"El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", ha denunciado PUD en un comunicado en el que ha subrayado además que "la amnistía no es automática" y que "excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica" ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".
"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas).
Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.
