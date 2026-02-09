Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Letonia acusa a Rusia de "reclutar individuos" para perpetrar "actos de sabotaje" en el país
El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, Normunds Mezviets, ha acusado este lunes a las autoridades rusas de "reclutar individuos" supuestamente con antecedentes criminales para perpetrar "actos de sabotaje" en el país, especialmente contra infraestructuras militares.
"El año pasado ocurrieron varios incidentes en el territorio, los cuales han sido investigados y de los que no se puede excluir una conexión directa con determinadas directrices dadas por los servicios especiales rusos", ha apuntado Mezviets en declaraciones recogidas por el portal de noticias Delfi.
Aunque ha descartado que los citados incidentes provocaran "daños significativos" a los "intereses nacionales letones", ha recordado que se han registrado incluso ataques incendiarios contra instalaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa. Estos mismos grupos habrían planeado quemar camiones con matrículas ucranianas, tal y como ha explicado.
Ucrania dice haber alcanzado un centro de mando y un almacén de drones dentro de Rusia
El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de ataques contra objetivos situados dentro de la Federación Rusa en los que habrían sido alcanzados un punto de mando enemigo de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, y un almacén de drones en la sureña Rostov.
Según el comunicado del Estado Mayor, en el ataque contra el almacén de drones de Rostov fueron destruidos tres contenedores de drones FPV en los que había unos seis mil aparatos no tripulados.
Un número no determinado de contenedores adicionales sufrieron daños en el ataque, según la nota castrense ucraniana, que también informa de un bombardeo en el que fue alcanzado un depósito de munición en la región ocupada de Jersón del sur de Ucrania.
Lavrov critica que Trump "en la práctica" no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado este lunes que Estados Unidos no está siguiendo el entendimiento mutuo alcanzado en la cumbre en Alaska para elevar la cooperación ruso-estadounidense, denunciado que bajo la presidencia de Donald Trump se mantiene "en la práctica" el mismo enfoque de sanciones y castigos a Rusia.
"Nos dicen que el problema ucraniano debe resolverse. En Anchorage, aceptamos la propuesta de Estados Unidos. Siendo honestos, ellos hicieron la propuesta y la aceptamos, lo que significa que el problema debe resolverse", ha afirmado el titular de Exteriores ruso en una entrevista en BRICS TV recogida por la agencia rusa Interfax.
En todo caso, Lavrov ha lamentado que al aceptar el planteamiento norteamericano se esperaba "avanzar hacia una cooperación plena, amplia y mutuamente beneficiosa", apuntando que la Administración de Trump no ha cambiado el curso con respecto al enfoque de su predecesor, Joe Biden.
Rusia apunta a la Inteligencia de Ucrania por el intento de asesinato del subdirector de Inteligencia Militar
Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que los detenidos por su presunto papel en el intento de asesinato la semana pasada del subdirector de la Inteligencia Militar de Moscú, el general Vladimir Alekseyev, han confesado que actuaron siguiendo órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los detenidos son Liubomir Korba, un ciudadano ruso nacido en Ucrania y acusado de ser el responsable de los disparos efectuados contra Alekseyev, y Vikro Vasin, también ruso y "cómplice" del primero, antes de destacar que ambos "admitieron su culpa" en el intento de asesinato.
"Korba fue reclutado en agosto de 2025 en Ternópil por un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)", ha dicho en un comunicado, en el que ha asegurado que el hombre recibió "entrenamiento" en Kiev y viajó a Rusia en agosto de 2025 tras hacer escala en Moldavia y Georgia.
Mueren tres personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkov y Odesa, en Ucrania
Al menos tres personas, entre ellas un niño de diez años, han muerto en las últimas horas a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Járkov y Odesa, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
Así, una mujer y un niño han muerto en un ataque ruso con drones contra la localidad de Bogodujiv, situada en Járkov, parcialmente ocupada en el marco de la invasión, según ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
El organismo ha afirmado que el ataque, lanzado en la noche del domingo, alcanzó "un edificio residencial" en la localidad, antes de agregar que el bloque quedó "totalmente destruido" y sufrió "un incendio" a causa del impacto.
Londres afirma que Moscú da pasos para dar "extensas competencias" al FSB sobre redes de comunicación de Rusia
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que Rusia está dando pasos para dar "extensas competencias" al Servicio Federal de Seguridad (FSB) sobre las redes de comunicaciones del país, al hilo de un proyecto de ley que permitiría bloquear estos servicios en caso de que las autoridades consideren que existen "amenazas de seguridad".
Así, han reseñado que la Duma aprobó el 27 de enero "unas enmiendas respaldadas por el Gobierno que permitirían al FSB bloquear el Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y 'cualquier otro medio de comunicación' frente a 'amenazas de seguridad' descritas de forma vaga".
"El proyecto de ley obligaría a los operadores de telefonía suspender los servicios inmediatamente después de recibir una orden de FSB, protegiéndolos de cualquier consecuencia financiera por los consecuentes apagones", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales.
Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odesa deja un muerto y dos heridos
Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas en las últimas horas de este domingo a causa de un ataque con drones ruso sobre la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país, donde también ha provocado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.
"Un hombre de 35 años ha fallecido como consecuencia del bombardeo nocturno. Dos personas han resultado heridas, incluida una joven de 19 años", ha anunciado en la mañana del lunes el gobernador de Odesa, Serhi Lisak, a través de un comunicado en redes sociales.
El dirigente ha indicado también la presencia de daños en la infraestructura civil del distrito de Primorski, contiguo al puerto de la ciudad, donde hasta 21 apartamentos han sido dañados y "la onda expansiva ha roto 39 ventanas directamente en los apartamentos y 18 en zonas comunes".
Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov
El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de la captura de las localidades de Sidorovka, en la región de Sumi, y de Glushkovka, en la de Járkov.
"Como resultado de acciones decididas las unidades del grupo Norte han tomado el control de la localidad de Sidorovka, en la región de Sumi", ha informado el Ministerio en un comunicado. Además ha dado cuenta de la captura de Glushkovka, en Járkov, en una acción del grupo Oeste, según el comunicado militar.
Un muerto y seis heridos por ataques de drones ucranianos contra una región fronteriza rusa
Los últimos ataques ucranianos contra la región fronteriza rusa de Bélgorod se cobraron una víctima mortal y seis heridos, denunciaron este sábado las autoridades rusas.
En las últimas 24 horas un hombre murió y otros seis resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.
Las autoridades rusas comunicaron que la región fue atacada por 10 misiles y más de un centenar de drones ucranianos.
Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este sábado el reciente ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, y ha reafirmado el apoyo y la ayuda del Gobierno al pueblo ucraniano.
"Una noche más, ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno. Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles", ha escrito Albares en un mensaje en la red social X.
