Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Letonia acusa a Rusia de "reclutar individuos" para perpetrar "actos de sabotaje" en el país

El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, Normunds Mezviets, ha acusado este lunes a las autoridades rusas de "reclutar individuos" supuestamente con antecedentes criminales para perpetrar "actos de sabotaje" en el país, especialmente contra infraestructuras militares.

"El año pasado ocurrieron varios incidentes en el territorio, los cuales han sido investigados y de los que no se puede excluir una conexión directa con determinadas directrices dadas por los servicios especiales rusos", ha apuntado Mezviets en declaraciones recogidas por el portal de noticias Delfi.

Aunque ha descartado que los citados incidentes provocaran "daños significativos" a los "intereses nacionales letones", ha recordado que se han registrado incluso ataques incendiarios contra instalaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa. Estos mismos grupos habrían planeado quemar camiones con matrículas ucranianas, tal y como ha explicado.