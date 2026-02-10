Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania en una reunión con el presidente de la Verkhovna Rada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó este martes el compromiso de España con Ucrania en una reunión celebrada en Moncloa con el presidente de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk.

Sánchez recibió a Ruslan a las 11.00 horas en el Palacio de La Moncloa y ambos mantuvieron una reunión en la que abordaron la situación actual en Ucrania. El presidente reafirmó el compromiso de España para seguir apoyando a Ucrania "hasta el fin de la guerra", según especificó un comunicado del Gobierno.

En el encuentro, también abordaron "la coherencia que ha mantenido Sánchez respecto a la defensa de la integridad territorial ucraniana y el apoyo a su adhesión a la Unión Europea, poniendo también de manifiesto la importancia de avanzar en la arquitectura de seguridad europea", señalaron.